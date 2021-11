Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con le vicende della soap opera turca Love is in the air. Non mancheranno colpi di scena, neanche nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo dal 22 al 27 novembre 2021.

Dagli spoiler si evince che la protagonista assoluta Eda Yildiz (Hande Erçel) rimarrà sconvolta nell’istante in cui apprenderà che il suo amato Serkan Bolat (Kerem Bürsin) le ha tenuto nascosta la sua gravissima malattia, scoperta a seguito del loro ricongiungimento.

Anticipazioni Love is in the air, episodi al 27 novembre: Melek tiene sotto controllo Selin, Puren decisa a conquistare Serkan

Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 22 a sabato 27 novembre 2021, Kemal (Sinan Taymin Albayrak) busserà alla porta di Aydan (Neslihan Yeldan) che finalmente non rifiuterà il suo corteggiamento. Intanto Eda nel bel mezzo di una festa ricorderà a Serkan il loro accordo. Nel contempo Melek (Elçin Afacan) approfitterà del fatto di lavorare con Selin (Bige Önal), per tenere sotto controllo ogni suo movimento dopo l’orrendo imbroglio teso al suo ex per farlo separare da Eda. Quest’ultima e Serkan invece accetteranno di far parte di un film: purtroppo un’attrice farà ingelosire la giovane studentessa quando dimostrerà di nutrire un interesse per l’architetto.

Successivamente Leyla (İlkyaz Arslan) dirà a Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e Engin (Anıl İlter) che probabilmente il bambino che aspettano è un maschietto: purtroppo la coppia vorrà avere una figlia femmina. Aydan e Kemal dopo aver dato una possibilità alla loro storia d’amore, andranno a cena proprio nel ristorante scelto da Serkan e Eda: a sorpresa arriverà anche l’attrice Puren, disposta a tutto per fare breccia nel cuore del ricco imprenditore.

Engin e Piril aspettano una figlia femmina, Eda apprende della malattia di Bolat

In seguito Bolat si arrabbierà con il suo braccio destro Erdem (Sarp Bozkurt), quando saprà che ha consentito alla troupe cinematografica di girare le riprese nell’azienda Art Life senza ricevere il suo consenso. Fortunatamente Engin e Piril faranno un sospiro di sollievo, non appena sapranno di diventare genitori di una femminuccia.

Puren ipnotizzerà Eda per convincerla a dimenticarsi di Serkan: la paesaggista fingerà di stare al gioco dell’attrice servendosi della complicità di Ayfer (Evrim Doğan), Aydan, Piril e Engin ma facendo prendere un grosso spavento al suo amato. In modo casuale e mentre si troverà ancora in un camper, Eda metterà le mani nel risultato delle analisi di Serkan venendo a conoscenza del suo tumore al cervello. La giovane Yildiz chiederà delle spiegazioni al ricco architetto sull'amara scoperta fatta su di lui?