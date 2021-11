Sono sempre tantissimi i telespettatori che seguono le avventure della soap opera Il Paradiso delle Signore, in programma sulla prima rete dell’ammiraglia Rai dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio in onda sul piccolo schermo il 26 novembre 2021, tornerà a esserci la passione tra Agnese Amato (Antonella Attili) e Armando Ferraris (Pietro Genuardi): la sarta del magazzino più bello di Milano e il capo magazziniere però non sapranno di essere stati sorpresi in flagrante da Tina quando le loro labbra si sfioreranno.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata 26 novembre: Marco entra a far parte della redazione del circolo

Nella 55^ puntata che verrà trasmessa su Rai 1 venerdì 26 novembre 2021 dalle ore 15:55 circa, Umberto (Roberto Farnesi) farà una proposta del tutto inaspettata al nuovo coinquilino Marco: quest’ultimo non appena il commendatore Guarnieri gli affiderà l’incarico di scrivere per la rivista Il Paradiso Market accetterà subito. Il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) quindi inizierà a lavorare nella redazione del grande negozio del capoluogo lombardo: il giovane di Sant’Erasmo coglierà l’occasione al volo per riavvicinarsi ulteriormente a Gemma (Gaia Bavaro) dopo aver scoperto che è una venere.

Intanto Marco non verrà visto di buon occhio da Stefania (Grace Ambrose), poiché non apprezzerà per niente il fatto che sia l’autore dell’articolo sugli sfratti. La giovane Colombo non si farà alcun problema a dire chiaramente cosa pensa del parente di Adelaide.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Flora e Umberto decisi a dimenticarsi del bacio che si sono scambiati, Tina sorprende Agnese e Armando insieme

Nel contempo Flora (Lucrezia Massari) e Umberto dopo aver ripensato a ciò che è successo tra loro, cioè al bacio che si sono scambiati, saranno convinti che sia la soluzione migliore quella di dimenticare quel momento.

Salvatore (Emanuel Caserio) invece dopo aver promesso alla sua amata Anna (Giulia Vecchio) di accompagnarla in paese per consentirle di riabbracciare la figlia, si vedrà costretto ad assentarsi dalla caffetteria: il giovane barista siciliano per non deludere Imbriani chiederà alla madre Agnese e ad Armando di prendere il suo posto in maniera momentanea. Grazie a questo escamotage, la sarta del paradiso e Ferraris avranno la possibilità di trascorrere un po’ di tempo da soli: purtroppo quest’ultimo e la signora Amato quando saranno convinti di non poter essere disturbati da nessuno, si baceranno sotto lo sguardo di Tina. In che modo reagirà la giovane cantante quando verrà a conoscenza della tresca tra sua madre e il capo magazziniere?