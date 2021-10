L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 resta confermato per tutta la durata della stagione tv 2021/2022, in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera, rivelano che non mancheranno i colpi di scena e ci saranno dei nuovi ritorni in scena, ma anche delle new entry che non passeranno inosservate. Una di queste porta il nome del giovane Marco Sant'Erasmo, nipote della contessa Adelaide che arriverà a Milano a gran sorpresa, mentre Cosimo Bergamini rientrerà in città per qualche tempo.

Adelaide accoglie il nipote Marco: anticipazioni Il Paradiso 6, stagione 2021/22

Nel dettaglio, la sesta stagione de Il Paradiso delle signore è cominciata da poco più di un mese e ha riservato già un bel po' di colpi di scena.

Eppure, quelli andati in onda fino a questo momento sono solo una minima parte rispetto a quello che succederà nel corso delle prossime puntate di messa in onda della soap opera.

Occhi puntati in primis sulle vicende di casa Sant'Erasmo, dato che la contessa Adelaide si ritroverà a fare i conti non solo con la "minaccia" chiamata Flora Ravasi, la quale inizierà ad avere un rapporto sempre più confidenziale con Umberto, ma ben presto si ritroverà a fare i conti anche con l'arrivo di un membro della sua famiglia.

Gli spoiler delle puntate de Il Paradiso delle signore previste per questo 2021/2022, rivelano che in città arriverà il giovane Marco Sant'Erasmo, nipote della contessa, il quale si stabilirà fisso a Milano.

Marco Sant'Erasmo si trasferisce a casa della contessa

Il ragazzo soggiornerà proprio in casa di Adelaide e Umberto: come procederà questa convivenza a 4, dato che alla villa vive anche la new entry Flora Ravasi?

C'è da scommettere che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare, così come gli intrighi che potrebbero venir fuori da questa convivenza decisamente forzata.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma nel corso della stagione tv 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena del personaggio di Cosimo Bergamini.

Il ritorno di Cosimo in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 2021/2022

Dopo essersi trasferito a Parigi e dopo che Gabriella ha scelto di lasciare il suo incarico al grande magazzino di Vittorio Conti, per raggiungere suo marito e stare con lui, Cosimo rimetterà piede a Milano.

Tuttavia, in questo rientro in città, non sarà accompagnato da sua moglie: Gabriella resterà a Parigi e non coglierà l'occasione per tornare a salutare i suoi amici.

Il motivo di questo rientro di Cosimo in città? A quanto pare il giovane Bergamini si ritroverà a dover sbrigare delle pratiche burocratiche di lavoro, legate anche al defunto padre.