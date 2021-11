Il Paradiso delle Signore torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena e momenti di suspense. Le anticipazioni che riguardano le trame delle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 novembre su Rai 1, evidenziano la rivalità tra Irene e Gemma, appena assunta come Venere. Mentre Stefania scoprirà perché la sua amica non prova simpatia per la figlia di Veronica, quest’ultima farà la conoscenza di Gloria. Con grande sorpresa, Cosimo arriverà a Milano e incontrerà per la prima volta Flora. La stilista americana verrà a conoscenza di un fatto sorprendente che riguarda Adelaide e Umberto.

Tina, supportata da Vittorio, racconterà ai genitori di avere un grosso problema alla voce e che presto dovrà operarsi. Più tardi, Agnese troverà tra le cose di Giuseppe una foto che ritrae un neonato e chiederà spiegazioni al marito.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Irene vuole boicottare Gemma

Tina confesserà la sua più grande paura e Vittorio si offrirà di accompagnarla dal dottore. Quest’ultimo farà capire alla paziente che se vuole recuperare la completa funzionalità della voce dovrà operarsi subito. Salvatore non riuscirà a togliersi dalla testa che Anna è vedova ed è madre di una bambina. Mentre Flora porterà avanti le indagini riguardanti il rapporto tra suo padre e la famiglia Guarnieri, Gloria farà la conoscenza di Veronica, l’attuale compagna di Teresio Colombo.

La madre di Gemma, però, non avrà idea che la signorina Moreau è l’ex moglie di Ezio e madre di Stefania. Su consiglio di Vittorio, Tina racconterà ad Agnese e Giuseppe di avere una malattia alla gola e che presto verrà operata.

Irene non apprezzerà di avere Gemma come collega e deciderà di boicottarla per il bene di Stefania.

La signorina Colombo, però, non approverà il comportamento della sua amica. Nel frattempo, don Saverio cercherà di convincere il signor Amato a rivelare alla moglie che cosa c’è stato tra lui e Petra. Nel mentre, la stilista Ravasi continuerà a fare domande sui Guarnieri per scoprire che cos’è successo negli ultimi momenti della vita di Achille.

Quando annuncerà la sua partenza per Parigi, Adelaide si agiterà parecchio, infatti, la contessa temerà che il giovane Bergamini possa rivelare alla stilista americana delle verità scomode. In crisi con il marito Giuseppe, Agnese troverà conforto tra le braccia di Armando.

Cosimo arriva a Milano, Anna consola Salvatore

Nelle prossime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Irene apparirà sempre più infastidita dalla presenza di Gemma nella vita di Stefania. La giovane Cipriani poi confesserà alla figlia di Teresio di aver paura di perdere il suo affetto e la sua amicizia. In casa Amato si discuterà sull’operazione di Tina: Giuseppe si mostrerà scettico, mentre Agnese sarà rincuorata da Vittorio sul fatto che l’operazione sarà un successo e che dovrà stare accanto alla figlia durante il periodo di convalescenza.

Quando verrà a sapere che Cosimo è a Milano, Flora deciderà di non partire più per Parigi. Anna, dopo aver saputo che la famiglia Amato è in apprensione per la malattia di Tina, andrà a consolare Salvatore.

Agnese trova la foto di un neonato nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

La cantante Amato aggiornerà il direttore de Il Paradiso delle Signore su ciò che le ha detto il medico ed esprimerà ancora una volta i suoi dubbi in merito all’intervento chirurgico. Irene, nel frattempo, cercherà di convincere Dora a unirsi a lei contro Gemma, mentre Stefania darà il massimo per instaurare un buon rapporto con la sorellastra. Sempre più interessato ad approfondire la conoscenza di Anna, Salvatore deciderà di accompagnarla dalla figlia, un gesto che sarà molto apprezzato dalla donna.

Vittorio organizzerà un incontro tra Tina e una sua fan la quale esprimerà tutto l’amore che prova per lei e le sue canzoni. Grazie a questo incontro, la giovane Amato inizierà a riflettere sul futuro. Nel frattempo, Flora incontrerà per la prima volta Cosimo e avrà la conferma che Umberto e Adelaide hanno una relazione.

Nel frattempo, a Villa Guarnieri arriverà Marco di Sant’Erasmo, nipote della contessa Adelaide. Tina, intanto, prenderà una decisione definitiva in merito alla sua operazione, mentre Agnese troverà una foto di un neonato custodita con cura in una busta spedita dalla Germania, nascosta tra le cose di Giuseppe. E qui inizierà a capire che è stato il marito a prelevare i soldi dal suo libretto di risparmio e costringerà l’uomo a raccontare tutta la verità sul figlio illegittimo.