Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua ad essere infuocato dopo che c'è stato lo scontro tra Aldo Montano e Alex Belli. I due, infatti, sono arrivati ai ferri corti e questa situazione ha finito per creare la divisione in due fazioni all'interno della casa, tra quelli che si sono schierati col campione olimpico e quelli che si sono schierati dalla parte dell'attore. A spiazzare, però, è stata anche la confessione di Aldo che dopo lo scontro con Alex ha ammesso di aver preso in considerazione anche l'idea di abbandonare il programma Mediaset, spiazzando in primis il suo amico Manuel Bortuzzo.

Dopo lo scontro tra Aldo e Alex, clima teso nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, tra Aldo e Alex è scoppiata una vera e propria "guerra" all'interno della casa del GF Vip e i due si sono ritrovati ai ferri corti.

Il motivo? Montano non ha per niente gradito alcune dichiarazioni che sono state fatte da Alex sul suo conto, rilasciate in confessionale.

Secondo Aldo, infatti, Alex lo avrebbe "tradito" dato che si sarebbe limitato a sparlargli alle spalle, senza avere il coraggio di affrontarlo a muso duro nella casa di Cinecittà.

Aldo Montano potrebbe anche lasciare il reality show di Canale 5 dopo la lite

E così, durante il confronto che c'è stato in casa, lo scontro tra i due è stato particolarmente infuocato e Aldo ha perso il controllo della situazione.

Tuttavia, dopo questo scontro che stava per tramutarsi in una vera e propria rissa a tutti gli effetti, ecco che Aldo ha sbottato con gli altri concorrenti ed ha lasciato intendere di essere disposto anche ad abbandonare la casa del GF Vip 6, dato che non ha partecipato al Reality Show per creare queste situazioni.

Insomma Aldo ha spiazzato tutti nel momento in cui ha lasciato intendere di essere pronto anche a lasciare definitivamente il cast del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, spiazzando tutti i suoi coinquilini, che hanno cercato subito di placarlo e di fargli cambiare idea.

Manuel spiazza Aldo Montano al GF Vip

Immediata anche la reazione di Manuel Bortuzzo che, in queste settimane, ha trovato in Aldo Montano una spalla su cui potersi poggiare e trovare conforto nei momenti difficili.

I due hanno stretto un rapporto di amicizia molto intenso e, dopo aver appreso la notizia del possibile abbandono di Aldo, Manuel non si è fatto problemi a dirgli che nel caso in cui questo fosse accaduto, sarebbe uscito con lui.

"Aldo io senza di te me ne vado", ha sentenziato Manuel rivolgendosi al suo amico Montano e provando a convincerlo così a cambiare idea.