È in dirittura d'arrivo una settimana incandescente per i fan della soap opera partenopea Un posto al sole . Le anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 15 al 19 novembre parlano soprattutto di incidenti, ritorni inattesi, manipolazioni e fughe di casa. A tentare di fare il lavaggio del cervello a Marina sarà proprio Roberto. Mattia perderà il controllo sempre di più e due personaggi correranno in suo aiuto con lo scopo di tenerlo a bada.

Mentre Michele farà ritorno in radio, un incidente stradale colpirà Chiara e Giancarlo.

La ragazza finirà sotto ai ferri mentre la condizione dell'uomo risulterà precarie. L'intera vicenda giungerà alle orecchie di Nunzio che ritornerà a Napoli per stare vicino ad una sconvolta Chiara. A fuggire di casa, invece, sarà la giovanissima figlia di Filippo e Serena. La vita di Sartori, inoltre, sarà al centro di un nuovo stravolgimento.

Anticipazioni Un posto al sole, Riccardo e Rossella provano a placare Mattia

La follia di Mattia sarà sempre più incontrollabile e Riccardo e Rossella cercheranno di fermare il ragazzo. E mentre Marina sarà messa al corrente del ritorno a Napoli di Lara, Vittorio dovrà fare i conti con l'intromissione del padre. Infatti, una causa dei frequenti richiami di Guido, il giovane Del Bue si sentirà costretto a comportarsi in maniera totalmente diversa dalla sua natura nei confronti della bella Speranza.

Archiviato il brutto periodo dell'aggressione, Niko e Susanna non vedranno l'ora di poter stare insieme e vivere liberamente il loro amore. Marina, frattanto, pur essendo focalizzata sul suo matrimonio, riceverà un'altra provocazione da parte di Roberto Ferri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Spoiler Un posto al sole, Chiara e Giancarlo hanno un incidente d'auto

Chiara mostrerà un po' di perplessità circa il ritorno in radio di Michele, ma il giornalista e scrittore andrà avanti per la sua strada. Un imprevisto, però, rischierà di stravolgere gli eventi al marito di Silvia. Nel dettaglio, un incidente stradale colpirà Chiara e il padre, conducendoli all'ospedale.

Se la ragazza dovrà sottoporsi ad un urgente intervento, la situazione di Petrone

Con il ritorno di Lara Conti, Roberto Ferri tornerà a fare il cattivello con Marina cercando di manipolarla . Peccato, per l'uomo, che le cose non andranno affatto secondo i suoi piani. Finalmente Susanna verrà dimessa dall'ospedale e potrà fare ritorno a casa.

La vita di Filippo stravolta di nuovo nelle prossime puntate di Un posto al sole

Per Rossella avrà inizio un periodo alquanto confusionario a causa del fatto che tra Ornella e Riccardo non scorra affatto buon sangue. La ragazza sarà sempre più divisa tra l'affetto che prova per la dottoressa Bruni e il sentimento che la lega al giovane medico, nonostante quest'ultimo sfoggi un carattere sempre più complesso.

La piccola Irene fuggirà di casa, causando un gigantesco spavento nei suoi genitori. La vita di Filippo verrà stravolta per l'ennesima volta. Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano il ritorno di Nunzio. A ricondurre il ragazzo a Napoli sarà il terribile incidente di Chiara. Spazio anche a Niko e Alberto nelle vicine vicende. Se il giovane avvocato Poggi dovrà fare i conti con la pressione sempre più crescente, Palladini sarà in cerca di un impiego: riuscirà a scovare qualcosa?