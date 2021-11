Continua a suscitare curiosità la soap opera Il Paradiso delle Signore, trasmessa da Rai 1.

Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo il 2 dicembre 2021, svelano che il direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Tina Amato (Neva Leoni) saranno in procinto di baciarsi, ma faranno un passo indietro a causa di una distrazione che li farà allontanare proprio sul più bello.

Trama Il Paradiso delle signore, episodio del 2 dicembre: Agnese fa fatica a non essere sincera con il figlio Salvatore

Nella 59^ puntata dell’appassionante sceneggiato in programmazione su Rai 1 giovedì 2 dicembre dalle ore 15:55 circa, Salvatore (Emanuel Caserio) si sbaglierà a credere che ci siano i presupposti per poter trascorrere il periodo natalizio al fianco dei suoi familiari in Germania.

Agnese (Antonella Attili) infatti quando suo figlio continuerà a insistere sulla sua proposta di recarsi all’estero farà sempre più fatica a mantenere il proprio segreto relativo all’infedeltà del padre Giuseppe (Nicola Rignanese).

Mentre la signora Amato entrerà in crisi, poiché non saprà come continuare a nascondere la struggente verità, finalmente arriverà il tanto atteso giorno importante per Flora (Lucrezia Massari), visto che le 'veneri' del Paradiso sfileranno sfoggiando per la prima volta i capi della nuova collezione creata da lei: l’evento si rivelerà essere un grande successo. Non mancheranno gli applausi e addirittura nella parte finale della sfilata ci sarà una standing ovation dedicata alla stilista, che farà fatica a nascondere la sua evidente emozione.

Vittorio e Tina vicini, Adelaide continua a non fidarsi di Flora

Dopo un avvicinamento tra il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) e la giovane Ravasi, ci sarà pure quello tra Vittorio e Tina: il direttore del lussuoso negozio di Milano e la giovane cantante però si freneranno quando saranno in procinto di darsi un bacio, probabilmente a causa dell’imbarazzo.

Per concludere Adelaide (Vanessa Gravina) continuerà a non avere fiducia in Flora: a provare a far sì che la contessa la smetta di dubitare della figlia del defunto Achille (Roberto Alpi) ci penserà Umberto. Quest’ultimo tenterà di soffocare il turbamento che nutre la cognata per la stilista del Paradiso cercando rifugio proprio tra le braccia della contessa di Sant’Erasmo, anche con l’obiettivo di togliersi dalla testa la giovane coinquilina per cui prova una forte attrazione.