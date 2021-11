Su Canale 5 prosegue l’appuntamento con la soap opera iberica Una vita. Nel corso delle puntate in programmazione da lunedì 29 novembre a domenica 5 dicembre 2021, Genoveva Salmeron non nasconderà la propria evidente preoccupazione quando si renderà conto che un uomo dal volto coperto controlla ogni suo movimento.

Cinta Dominguez, intanto, farà sapere ai suoi genitori di aver interrotto la sua gravidanza, avendo abortito.

Trame Una vita, puntate sino al 5/12: Laura decisa a trasferirsi in Germania, Genoveva terrorizzata

Non mancheranno le sorprese negli episodi dello sceneggiato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da 29 novembre al 5 dicembre.

Per iniziare proprio quando Liberto sarà in procinto di essere sincero con Felipe riguardo al suo matrimonio con Genoveva, verrà interrotto da Ramon. In seguito Salmeron sorprenderà Laura consegnare una busta a suo marito, il quale - quando chiederà delle spiegazioni - la assicurerà di aver incontrato la domestica in maniera casuale. A questo punto Alonso annuncerà ai coniugi Alvarez Hermoso di essere in procinto di trasferirsi in Germania con la sorella. Felipe tranquillizzerà nuovamente Genoveva, quando lei avrà il timore che Mendez possa avergli fatto delle confessioni sul suo passato. In seguito Salmeron cercherà di fermare un uomo incappucciato, quando lo vedrà uscire di corsa dal palazzo di Acacias 38, avendo la convinzione di essere stata pedinata.

Mendez intanto avvierà delle indagini per far luce sul decesso di Velasco.

Nel frattempo Genoveva dovrà stare attenta a Liberto, che non riuscirà proprio ad accettare che lei si sia riavvicinata a Felipe approfittando della sua amnesia: Seler sempre più stanco di sopportare tale situazione perderà le staffe con Ramon e Rosina per il fatto che il suo amico sia vittima di un inganno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Genoveva continuerà a essere terrorizzata, non appena troverà alcuni ritagli di giornale riguardanti la morte di Marcia.

Maite e Camino pronte per partire, Cinta ha abortito

Intanto Lolita si rifiuterà di accompagnare il marito Antonito quando verrà intervistato: quest’ultimo cercherà di rimediare chiedendo a Casilda di far finta di essere sua moglie.

Lolita stanca di vedere i vicini rivolgere parecchie attenzioni al marito, si arrabbierà con lo stesso per trascurare loro figlio.

In seguito Felicia dopo aver sorpreso la figlia Camino intenta a preparare i bagagli le augurerà tanta felicità. Quest’ultima rimarrà scioccata nell’istante in cui apprenderà che è stata sua madre a far tornare Maite nel quartiere iberico. La signora Pasamar riuscirà a ottenere il perdono della consanguinea, nell’istante in cui le assicurerà di non intromettersi più tra lei e Maite. A questo punto quest’ultima e la sua amata saranno pronte per partire.

Nel contempo Anabel si scambierà un bacio con Miguel mentre cenerà nel ristorante di Roberto. Il padre Marcos invece riceverà una chiamata telefonica dall’ambasciata messicana.

Susana farà cadere nella disperazione totale Bellita, quando la disprezzerà per il suo modo di vestirsi. Quest’ultima grazie alla complicità di José Miguel, Alodia, Casilda e Jacinto troverà il coraggio per tornare a cantare in pubblico: purtroppo proprio quando mancherà pochissimo per la sua esibizione, l’artista rimarrà senza voce. Nonostante ciò la signora Dominguez farà una bellissima performance, ma subito dopo entrerà in crisi, poiché dovrà decidere se accettare di esibirsi a palazzo reale oppure se ascoltare il medico: a chiarire ogni dubbio della donna sarà un telegramma dall’Argentina che riceverà da parte di Cinta, e la costringerà a fare in fretta la sua scelta. Bellita e il marito apprenderanno che loro figlia ha abortito: per via dello spiacevole accaduto, la signora Dominguez e Felicia vorranno mettersi in viaggio.