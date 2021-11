Dopo giorni di roventi polemiche Delia Duran è tornata nella casa del GF Vip per un confronto con Alex Belli. La venezuelana ha voluto un faccia a faccia senza condizionamenti legati al Covid 19 e per tale motivo è rimasta in quarantena pur non dovendo varcare la porta rossa come concorrente ufficiale. Nel corso della puntata del 26 novembre la modella ha chiesto lumi all’attore su alcuni suoi comportamenti ed, in particolar modo, sul suo rapporto con Soleil Sorge. “Soffro per quello che si dice su di voi fuori da qui, non voglio limitarti in questo percorso ma ci sono alcune cose che sono esagerate” – ha spiegato la compagna del 38enne che l’ha rassicurata ribadendo che con l’influencer non c’è niente di più che un’amicizia.

“Amo soltanto te” – ha ribadito Belli con l’italo americana che ha assistito alla scena in salotto prima di offrire un biscotto a Delia. Alex sperava di poter trascorrere qualche ora in casa con la partner ma Alfonso Signorini l’ha gelato affermando che la 33enne non poteva restare. Una presa di posizione che ha provocato la reazione stizzita dell’emiliano che a fine puntata si è sfogato con Giucas. “Se non avessi promesso a Katia di recitare la Turandot me ne sarei andato”.

Alex Belli bacia Delia Duran e chiarisce: 'Con Soleil non c'è nulla'

Nel corso della ventiduesima puntata del GF Vip Delia Duran è stata protagonista di un faccia a faccia con Alex Belli. La modella non ha gradito le tenerezze, i massaggi, i baci e le attenzioni che l’attore ha rivolto a Soleil Sorge ed ha chiesto spiegazioni.

“Sono trascorsi tre anni da quando il destino ci ha fatto incrociare e cinque mesi dalla promessa di matrimonio. Sono stata io a spingerti a fare quest’esperienza ma alcune situazioni vanno oltre e sono qui per chiedere spiegazioni”.

Dopo il freeze l’emiliano ha baciato la partner ed ha affermato che ama soltanto lei. “Fidati che con Soleil non c’è nulla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quel massaggio l’ho fatto anche a Manila” - ha puntualizzato il trentottenne. La coppia è stata successivamente raggiunta da Soleil Sorge in un clima decisamente più disteso rispetto all’ultimo confronto con l’italo americana che le ha offerto un biscotto per stemperare i toni. “Tu sei dentro il suo cuore, non devi vedere quello che si dice qua.

Però siamo un bel triangolo” – ha aggiunto scherzosamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

L'attore si sfoga con Giucas Casella: 'Se non ci fosse stata la Turandot sarei andato via'

Alex Belli sperava che Delia Duran restasse almeno per una notte nella casa più spiata dagli italiani. “Almeno per mangiare uno spaghetto insieme”. Signorini ha ribattuto che non era possibile e l’attore ha accompagnato la partner all’uscita. I due si sono scambiati un passionale bacio davanti alla porta rossa prima di separarsi. L’attore non ha nascosto il fastidio per non aver potuto trascorrere qualche ora in più con la modella ed al termine della puntata del 26 novembre del GF Vip si è sfogato con Giucas Casella manifestando dubbi sulla sua permanenza nel reality.

“Ho esaurito un po’ tutto l’entusiasmo. Se non ci fosse stata la Turandot sarei andato. Ogni cosa che fai qui ha delle conseguenze ed io sto giocando con la mia vita, non si tratta solo di dinamiche televisive. I miei stati d’animo possono essere spensierati e felici quando posso affrontare le cose in maniera del tutto libera ma se poi vogliamo vederci sempre del marcio” – ha chiosato il 38enne precisando che la corda rischia di spezzarsi a furia di tirarla.