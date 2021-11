Bellissime notizie per i fan di Agnese e Armando de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni assicurano che tra i due ci sarà un riavvicinamento, dopo che la signora Amato verrà a sapere la verità su Giuseppe. Una verità che la spiazzerà e la farà soffrire nel profondo. Ci vorrà tuttavia ancora del tempo. In questi concitati giorni di buio, a darle la sua mano sarà il buon Ferraris, che mai l'ha dimenticata e che ha aspettato con pazienza il suo ritorno. Intanto, Adelaide e Umberto tremano per la caparbietà di Flora, decisa a portare avanti le sue indagini volte a scoprire che cosa sia successo davvero ad Achille.

Sappiamo bene che Ravasi non è morto per un banale incidente, come hanno stabilito le troppe frettolose indagini. La giovane stilista è vicinissima alla verità.

Il Paradiso delle Signore 6, nuove anticipazioni

Gli spoiler della soap Il Paradiso delle Signore rendono noto che Stefania sarà al centro delle gelosie di Irene. La bella Cipriani teme che la presenza di Gemma possa compromettere la loro amicizia e così si mette d'impegno per boicottare la nuova sostituta di Paola. Finirà però per combinare un guaio come suo solito.

Nel frattempo, Don Saverio (Andrea Lolli), continua a spronare Giuseppe (Nicola Rignanese) a confessare tutta la verità ad Agnese (Antonella Attili), che è ancora all'oscuro dell'esistenza di Petra.

Ci vorrà ancora un po' di tempo prima che la signora Amato venga a conoscenza della verità. Quello che è certo è che tra Agnese e Giuseppe inizierà una grave crisi matrimoniale.

Flora vuole partire per Parigi

Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore 6 del 9 novembre 2021 raccontano che Flora, decisa a venire a capo della reale causa di morte di Achille, sarà pronta a partire per Parigi.

Lì si trova Cosimo, custode di informazioni importantissime.

Adelaide (Vanessa Gravina) entra in uno stato di agitazione, ormai certa che aver invitato la giovane Ravasi alla villa si si rivelata una scelta molto pericolosa.

Agnese sta male, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Giuseppe non ha ascoltato i consigli di Don Saverio e continua a restare in silenzio, ma consapevole che prima o poi la verità arriverà a galla.

Fino a quando riuscirà a mantenere il suo segreto?

Come rendono noto le nuove anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore 6, Agnese starà molto male per la sua crisi matrimoniale. La signora Amato prova delusione e rabbia per il comportamento del marito e non fa altro che disperarsi.

A darle il suo sostegno è Armando (Pietro Genuardi), che non ha mai smesso di amarla nonostante tutto. La signora Amato e Ferraris torneranno a essere una coppia? I fan lo sperano, staremo a vedere come si evolveranno le prossime trame della soap opera.