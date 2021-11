Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana per l'episodio di lunedì 29 novembre riportano che Tina svelerà alla madre di aver visto il bacio tra lei e Armando, mentre Agnese sarà preoccupata che il figlio Salvatore possa venire a conoscenza della sua relazione clandestina.

Vittorio, intanto, comunicherà alle commesse che saranno loro a sfilare per i giornalisti, nel frattempo Tina sarà la madrina dell'evento della nuova collezione. Flora, intanto, contatterà nuovamente Cosimo per avere altre informazioni sul padre Achille, ma il telegramma di Bergamini indirizzato alla stilista verrà intercettato dalla contessa Adelaide.

Tina confesserà ad Agnese di averla sorpresa mentre si baciava con Armando

Le trame de Il Paradiso delle Signore per l'episodio n° 56 della sesta stagione rivelano che Tina non riuscirà a mantenere il segreto e deciderà di confessare alla madre di averla sorpresa fortuitamente mentre si scambiava un bacio con Armando.

Salvatore aveva chiesto alla madre e al capo magazziniere, difatti, di sostituirlo temporaneamente in Caffetteria, e i due avevano pensato bene, credendo di non essere visti da nessuno, di lasciarsi andare ad un tenera effusione amorosa.

Agnese, però, più che altro sarà preoccupata che tale bacio possa essere scoperto dal figlio Salvatore.

Vittorio dirà alle Veneri che saranno loro a sfilare per i fotografi

Le trame della soap opera italiana per l'episodio di lunedì 29 novembre anticipano che il lancio della nuova collezione starà per partire e Vittorio ci terrà a fare una comunicazione importante alle commesse del grande magazzino milanese. Conti, difatti, dirà alle Veneri che saranno loro a sfilare per fotografi e giornalisti.

Un ruolo rilevante nel prossimo evento dell'atelier sarà quello di Tina, la quale vestirà i panni della madrina.

La contessa Adelaide intercetterà un telegramma di Cosimo indirizzato a Flora

Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata di lunedì 29 novembre svelano che Flora sarà più che mai intenzionata a scoprire nuove informazioni sul padre Achille e, per riuscire in tale intento, la nuova stilista del Paradiso dovrà nuovamente chiedere aiuto a Cosimo.

Una volta contattato il figlio di Delfina, quest'ultimo le invierà un telegramma con le informazioni che cerca la giovane Ravasi. Peccato, però, che la comunicazione postale verrà prontamente intercettata dalla contessa Adelaide.