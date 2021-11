Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in programma prossimamente sui teleschermi di Rai1, saranno caratterizzate da piacevoli sorprese. Grazie al sostegno della sua famiglia e soprattutto a quello di Vittorio, Tina prenderà un'importante decisione. La giovane cantante deciderà di sottoporsi all'intervento chirurgico, per risolvere il suo problema alle corde vocali. Le anticipazioni rivelano infatti che il direttore del grande magazzino farà di tutto per rimanere accanto alla ragazza, durante questo periodo per lei così delicato. Puntata dopo puntata il rapporto tra i due diventerà sempre più importante.

Tra Tina e Vittorio si creerà una chimica particolare ma ad un certo punto verrà ostacolata dall'arrivo di Sandro Recalcati, l'ex marito della giovane Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Conti aiuta Tina Amato

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022, rivelano che non mancheranno le sorprese. Il feeling crescente che si creerà tra Vittorio e Tina verrà messo a dura prova dall'arrivo di un personaggio che in passato ha fatto soffrire tanto la figlia di Agnese e Giuseppe. Si tratta di Sandro Recalcati, interpretato dall'attore Luca Capuano. Dopo aver raccontato il suo segreto al dottor Conti, Tina si ritroverà a parlare faccia a faccia con il suo ex marito, dopo che quest'ultimo l'aveva tradita, quando ha scoperto della sua malattia alla gola.

La rivelazione della signorina Amato, porterà il direttore del grande magazzino ad avvicinarsi sempre di più a lei, dopo la partenza improvvisa di Marta per l'America. Dopo un lungo periodo di solitudine infatti, Vittorio troverà la voglia di trascorrere del tempo con una donna e aiuterà Tina a prendere una decisione riguardo alle sue condizioni di salute.

Grazie al supporto di Conti, la sorella di Salvatore fisserà la data dell'operazione e troverà la giusta carica per affrontare al meglio questa situazione.

Spoiler Il Paradiso 6, il ritorno di Sandro a Milano

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore rivelano che Sandro Recalcati tornerà a Milano. L'ex marito di Tina avrà la possibilità di incontrare l'ex moglie per chiarire alcuni punti lasciati in sospeso, prima della loro separazione.

La figlia di Agnese e Giuseppe si troverà molto presto a parlare con l'uomo che l'ha tradita e che non le è stata vicino in questo periodo così delicato per la sua salute. Quello che Sandro non saprà però, sarà la presenza di un altro uomo nella vita dell'ex coniuge. Si tratta dell'amico Vittorio Conti. Il direttore del grande magazzino infatti, si avvicinerà molto a Tina, dopo la sua separazione da Marta