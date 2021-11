Colpo di scena nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda nel pomeriggio del 18 novembre sui teleschermi di Canale 5. Ida Platano e Diego Tavani si sono resi protagonisti di una scelta lampo, che ha avuto un amaro epilogo, lasciando sbigottito il pubblico da casa.

Uomini e Donne, puntata 18 novembre: Ida decide di uscire dal programma insieme a Diego

Giovedì 18 novembre è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, dove tutta l'attenzione è stata rivolta a Ida Platano, che da ormai parecchi anni è protagonista del parterre del trono over.

In particolare la dama è stata lasciata da Diego Tavani pochi minuti dopo la scelta. Tutto è iniziato quando la donna ha annunciato di voler uscire dal programma in compagnia del cavaliere. Un'affermazione che ha lasciato sbigottito l'uomo, nonostante ciò l'ha subito baciata sotto una pioggia dei classici petali rossi.

Subito dopo Platano ha deciso di chiarirsi una volta per tutte con Tina Cipollari, consigliando all'opinionista di stare attenta ai termini che usa quando si rivolge a un'altra persona (è rimasta profondamente ferita in quanto, nella puntata precedente, l'ha definita "una stupidina con pochi contenuti"). Alla fine le due sono arrivate a un chiarimento, dove la collega di Gianni Sperti è apparsa molto dispiaciuta per averla fatta sentire male a causa delle sue parole.

Tavani cambia idea: 'Così non me la sento di uscire'

Nel frattempo Diego è rimasto in disparte ad assistere alla scena di riappacificazione tra Ida e Tina, fino a quando ha chiesto a Maria De Filippi il permesso di tornare a sedersi nel parterre del trono over di U&D. Il cavaliere romano, infatti, è apparso molto spaventato dalla decisione di Platano di uscire insieme dal programma, sebbene si sia dichiarato innamorato di lei.

In merito a ciò Tavani ha detto: "Mi voglio risedere. Io così non me la sento di uscire. Se ha cose irrisolte deve risolverle prima di uscire con me".

Un cambio d'idea che, secondo il cavaliere, sarebbe stato travisato da Tina Cipollari e il resto del parterre di Uomini e Donne. L'uomo, infatti, ha precisato: "Ho detto 'Maria posso andare a sedermi', alludendo di voler aspettare la fine della puntata prima di lasciare lo studio con Ida".

Il pubblico e Gianni Sperti contro il cavaliere

Tuttavia, la giustificazione di Diego ha scatenato i sospetti di Ida, Gianni Sperti e del pubblico a casa. L'opinionista del programma ha accusato il cavaliere di arrampicarsi sugli specchi, mentre secondo gli utenti social stava cercando delle giustificazioni per rimanere più a lungo nel programma.