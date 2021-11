Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della contessa Adelaide, la quale continuerà ad essere al centro dell'attenzione e si ritroverà coinvolta anche in una vera e propria spy-story che avrà a che fare ancora una volta con il caso di suo marito Achille Ravasi, che sembra essere avvolto nel mistero assoluto.

Le novità de Il Paradiso delle signore 6: ecco cosa succederà ad Adelaide

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per le prossime nuove puntate della soap opera, ci sarà spazio per le vicende di Adelaide di Sant'Erasmo, la quale continuerà ad essere al centro dell'attenzione perché pare che non abbia detto tutta la verità sul conto di suo marito Achille.

L'uomo è stato dichiarato morto ma, da quel momento in poi, Adelaide non ha proferito più parola sulla vicenda: a riportare l'attenzione sul giallo di Achille ci ha pensato sua figlia Flora Ravasi, la quale ha cominciato a indagare sul conto del padre per cercare di riportare alla luce tutta la verità.

Il retroscena dell'attrice di Adelaide su Il Paradiso 6

Ebbene, le indagini di Flora sul conto del padre porteranno a degli esiti a dir poco inaspettati, dato che la contessa sarà costretta a scappare via da Milano e a mettere in atto un vero e proprio piano di fuga.

A svelare quello che succederà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 di questa stagione, è stata proprio l'attrice Vanessa Gravina, che veste i panni della contessa.

"Arriverà l'Interpol e lei sarà costretta ad una vera e propria fuga", ha svelato l'attrice anticipando così in anteprima che Adelaide si ritroverà ricercata e per questo motivo sarà costretta a far perdere le sue tracce.

Insomma una fuga a tutti gli effetti quella di Adelaide che, durante la sua assenza nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, lascerà tutto nelle mani di Umberto Guarnieri.

La contessa sarà costretta alla fuga: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Sarà lui, infatti, a dover prendere in mano le redini della situazione e a relazionarsi con i giudici, facendo riferimento alle indagini che ruotano intorno alla morte di Achille Ravasi e che potrebbero mettere nei guai la sua amata contessa.

Come si evolverà a questo punto la situazione?

Adelaide riuscirà a "farla franca" e ad evitare di finire dietro le sbarre per il caso della morte di Achille Ravasi?

I colpi di scena non mancheranno in questa sesta stagione che assumerà anche i colori del giallo e che diventerà sempre più irta di clamorose scoperte e rivelazioni che non lasceranno indifferenti i numerosi spettatori della soap pomeridiana di Rai 1, seguita da una platea di circa due milioni di fedelissimi.