Arrivano clamorose novità per quanto riguarda le puntate de Il Paradiso Delle Signore. Centrale sarà il personaggio di Adelaide che, già nei prossimi episodi, inizierà a capire che il suo castello di bugie costruito abilmente per coprire la verità sulla morte di Achille sta per crollare. A mettere con le spalle al muro la contessa sarà Flora, dopo che avrà trovato la strada giusta per risolvere il giallo sulla misteriosa scomparsa di suo padre grazie a un indizio su una foto che attirerà la sua attenzione. Per Adelaide non ci sarà nulla da fare.

Intanto, ci saranno due inattesi ritorni, quelli di Dante Romagnoli e di Sandro Recalcati. Entrambi sono custodi di preziosi retroscena.

Il Paradiso Delle Signore, anticipazioni: Adelaide ricercata dalla polizia

Nelle nuove puntate che andranno in onda prossimamente su Rai 1 de Il Paradiso Delle Signore, Flora risolve il giallo Ravasi. Come farà? Grazie a Cosimo, che le consegnerà delle foto nelle quali c'è un particolare che sarà essenziale per le indagini.

Ebbene, la polizia riaprirà il caso Ravasi e ricostruirà la reale dinamica dei fatti. Adelaide sarà braccata dall'interpol e costretta a lasciare Milano in fretta e furia, con la speranza di non essere intercettata.

Chi rimarrà in città a vedersela con inquirenti e investigatori sarà Umberto, che proverà in ogni modo a scagionare la contessa.

Stavolta, però, pare che nemmeno Guarnieri possa fare qualcosa.

Il ritorno di Dante Romagnoli

Come svelano le anticipazioni tv dell'amata soap campionessa di ascolti Rai, nei prossimi episodi ci saranno dei ritorni importanti.

Tra questi, quello di Dante, colui che ha fatto perdere la testa a Marta e rovinato - anche se non totalmente per causa sua - il matrimonio con Vittorio.

Come mai Dante torna in città? A quanto pare, Romagnoli ha ancora un conto in sospeso con qualcuno che conosce molto bene.

Il Paradiso Delle Signore: Sandro arriva a Milano

Le novità della seguitissima Serie TV non sono finite qui. Come svelano le anticipazioni, anche Sandro farà il suo rientro a Milano. Lo testimonierebbe una foto del suo interprete sul set de Il Paradiso.

Senza dubbio, Recalcati vorrà un confronto con Tina, che si sta invece avvicinando molto al bel Vittorio. La giovane Amato non ha raccontato molto sulla fine del matrimonio con Sandro e potrebbe essere proprio il suo ex a dare tutti i dettagli che mancano.

Insomma, le nuove puntate della soap promettono davvero colpi di scena imperdibili e nuove trame che faranno decollare gli ascolti, per altro già altissimi, delle puntate che vanno in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 e che possono essere riviste su Raiplay.