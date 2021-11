Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 15 al 19 novembre 2021, rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Giuseppe e sua moglie Agnese, che apparirà sempre più in profonda crisi. E, come se non bastasse, Giuseppe deciderà di affrontare anche il suo rivale Armando. Spazio poi alle vicende di Tina: in vista dell'operazione, Vittorio farà a sua mamma Agnese una promessa importante.

Giuseppe e Agnese ai ferri corti e vicini all'addio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 novembre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste dal 15 al 19 novembre rivelano che la famiglia Amato sarà ad un passo dall'esplosione finale.

Il motivo? Agnese dopo che ha scoperto la doppia vita di suo marito e l'esistenza di un figlio illegittimo, vuole che suo marito si assuma le sue responsabilità con i figli e dica loro tutta la verità su quanto è successo.

Peccato, però, che Giuseppe non sarà affatto dello stesso parere e continuerà a mantenere una condotta estremamente ambigua.

Le trame della soap opera di Rai 1, rivelano che Giuseppe non avrà alcuna intenzione di incrinare il rapporto che sta costruendo con i suoi figli e così si mostrerà affettuoso più che mai. Un esempio? Dopo aver detto "no" all'operazione di Tina, cambierà radicalmente idea e supporterà sua figlia.

Lo scontro tra Giuseppe e Armando: spoiler Il Paradiso 6

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Giuseppe annuncerà di voler tornare di nuovo in Germania e di abbandonare così Milano e la sua famiglia.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 19 novembre 2021, rivelano che prima di andare via per sempre, Giuseppe sarà protagonista di uno scontro acceso con il suo rivale Armando.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quando si recherà al grande magazzino per dare le sue dimissioni e annunciare il ritorno in Germania, tra Armando e Giuseppe ci sarà un duro scontro e, a tale situazione, assisterà anche Agnese.

Vittorio Conti si prende cura di Tina: trame Il Paradiso delle signore al 19 novembre

E poi ancora, dopo aver ricevuto il "via libera" dai suoi familiari, Tina potrà tirare un sospiro di sollievo e pensare all'operazione cui dovrà sottoporsi per tornare ad avere la voce di prima ed esibirsi come un tempo.

Al suo fianco, in questo momento così delicato, ci sarà Vittorio Conti: il proprietario del grande magazzino promette ad Agnese che si prenderà cura di Tina e che la supporterà.

Ma non è finita qui, perché Flora Ravasi scoprirà tramite Ludovica la verità su suo padre Achille. La giovane Brancia, infatti, la metterà al corrente del fatto che suo padre fosse un truffatore e quindi una persona di cui fidarsi poco.