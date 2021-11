Lunedì 8 novembre, su Canale 5, è stata trasmessa la 17^ puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta c'è stato l'ennesimo scontro tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, tanto che la showgirl ha deciso di mettere la parola fine alla conoscenza con il coinquilino. Ferito e deluso per come sono andate le cose, il figlio di Patrizia Mirigliani ha pronunciato una frase infelice ai danni della 49enne.

La frase infelice

In puntata, Alfonso Signorini ha trattato la situazione relativa alla conoscenza tra Miriana e Nicola: lei ha ribadito di non volere avere un approccio fisico all'interno del Reality Show mentre lui ha sostenuto di essere un uomo innamorato e non volere aspettare.

Incalzata dal conduttore del Grande Fratello Vip, la showgirl ha deciso di mettere la parola fine alla conoscenza con il coinquilino.

A quel punto Pisu ha perso la pazienza: "Vai da chi ti tratta male che è meglio, quello ti meriti". Di fronte alla frase spiazzante del gieffino, Miriana ha prontamente replicato: "Ma ti rendi conto di ciò che hai detto? Vergognati". Anche gli altri "vipponi" sono rimasti senza parole, tanto che Sophie Codegoni ha invitato il coinquilino a non fare certe affermazioni. Dallo studio è intervenuto anche Signorini che, ha rimproverato il figlio di Patrizia Mirigliani. Il conduttore si è associato a Trevisan: "Hai detto una cosa orrenda di cui dovresti vergognarti".

Furioso per la frase ascoltata, Signorini ha invitato Pisu a chiedere scusa alla coinquilina. Poi, ha tagliato corto: "Nessuna donna e nessun uomo devono sentirsi dire una frase simile".

Lo sfogo di Nicola

Durante le nomination, Nicola ha deciso di dare un voto a Miriana. Dal canto suo, la showgirl ha restituito il favore. Al termine della diretta, Nicola Pisu si è sfogato con alcuni coinquilini.

Nel dettaglio, il 32enne ha cercato di spiegare la sua posizione: "Lei lo sapeva fin da prima, ma ha sempre tergiversato". Il diretto interessato ha sostenuto che Miriana lo abbia sempre preso in giro. Inoltre, Nicola ha ammesso che da un lato vorrebbe proseguire l'esperienza al reality show mentre dall'altro vorrebbe uscire per non convivere più con Trevisa.

Sulla base di quanto dichiarato, Pisu ha affermato di non essersi pentito della nomination a Miriana ma ha riconosciuto di avere esagerato con le parole.

A quel punto, Giucas Casella ha invitato il ragazzo ad affrontare un percorso al Grande Fratello Vip in solitaria. Lulù Selassié invece, ha redarguito il "vippone" per avere avuto quel comportamento nei confronti di una donna che fino a pochi istanti prima diceva di amare perdutamente. In un secondo momento, Nicola si è sfogato con Aldo.