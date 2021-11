Prosegue l'appuntamento quotidiano con Love is in the air, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Canale 5, che andrà in onda anche dal 15 al 20 novembre con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il rapporto tra Eda e Serkan apparirà sempre più in crisi, dopo che la donna scoprirà che Selin è realmente in dolce attesa di un figlio. Tuttavia, in questi nuovi episodi, per l'architetto arriverà una doccia a dir poco gelata che lo porterà a fare i conti con la malattia.

Eda scopre la verità su Selin: trame Love is in the air 15-20 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Love is in the air dal 15 al 20 novembre, rivelano che dopo aver scoperto la notizia della gravidanza di Selin, Eda comincerà ad avere dei dubbi.

La donna, infatti, non si fida delle parole della sua rivale e teme che stia mettendo in scena una vera e propria finta, con l'obiettivo ben preciso di tenerla alla larga da Serkan ed incastrare l'architetto con la notizia della gravidanza e del bebè in arrivo.

Tuttavia, i dubbi di Eda cadranno nel momento in cui Selin si sentirà male e verrà portata con urgenza in ospedale.

Le trame della soap opera turca previste dal 15 al 20 novembre, rivelano che solo in quel momento, Eda scoprirà che Selin è incinta per davvero e vedrà cadersi il mondo addosso.

Serkan sviene sotto gli occhi di Eda

Eda apparirà a dir poco delusa e amareggiata, consapevole del fatto che ormai il suo rapporto con Serkan sarà irrecuperabile, dato che difficilmente lascerà Selin, incinta del suo primo figlio.

Sta di fatto che, dopo aver preso coscienza di questa situazione, Eda prenderà una drastica decisione: la donna sceglierà di andare via per sempre e di fare la valigia per ricominciare una nuova vita altrove.

Una scelta dolorosa, che metterà a durissima prova anche lo stesso architetto. Nel momento in cui scoprirà che sta perdendo per sempre la sua amata, non ci penserà su due volte a correre in aeroporto per bloccare la sua partenza.

Serkan scopre di essere malato: anticipazioni Love is in the air 15-20 novembre

Le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air previste fino al 20 novembre 2021, rivelano che nel momento in cui l'architetto arriverà dalla sua amata, perderà i sensi.

Serkan sarà vittima di un malore e tutto questo accadrà sotto gli occhi di Eda, che resterà a dir poco sconvolta. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate della soap opera turca in onda su Canale 5 rivelano che dopo questo inaspettato malore, Serkan deciderà di sottoporsi a degli accertamenti medici.

Il verdetto finale sarà a dir poco drammatico per il giovane Bolat, il quale scoprirà di avere un tumore al cervello ma in un primo momento preferirà tenersi tutto dentro e non parlerà con nessuno di questa tremenda scoperta.