Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e tra le protagoniste indiscusse di questa stagione continua ad esserci l'amatissima contessa Adelaide. In una recente intervista, l'attrice Vanessa Gravina ha svelato un po' di retroscena su quello che succederà nel corso delle puntate della soap opera che andranno in onda nel 2022 su Rai 1, le quali si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena. Per Adelaide, infatti, arriverà il momento di far chiarezza definitivamente sulla morte di suo marito Achille Ravasi.

Adelaide al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che uno degli argomenti di punta di questa stagione riguarderà il giallo di Achille Ravasi, l'uomo che la contessa aveva sposato e che non è mai più ritornato dal viaggio di nozze che fecero in America.

A distanza di mesi, Achille venne dichiarato morto ma non si è mai saputo come sia avvenuto questo decesso e quindi cosa è accaduto al marito della contessa.

La stessa Adelaide non ha mai proferito parola su quanto è successo in quel viaggio di nozze: a fare un po' di luce su questa vicenda ci ha pensato Flora Ravasi.

La giovane stilista del Paradiso delle signore, figlia di Achille, ha scelto di prendere in mano le redini della situazione per far chiarezza su questo mistero che ancora oggi sembra essere irrisolto.

La contessa costretta a scappare via: retroscena Il Paradiso 6

Ebbene, in una recente intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l'attrice che veste i panni di Adelaide ha svelato in anteprima che ci saranno ancora un po' di colpi di scena da scoprire circa il giallo della morte di Achille.

"Adelaide si ritroverà al centro di una spy-story. Tutto ruoterà intorno al mistero della morte di Achille Ravasi, l'uomo che aveva sposato e con cui era andato in America", ha svelato l'attrice.

Ma cosa succederà nel dettaglio? A tal proposito Vanessa Gravina ha rivelato un retroscena sulle trame future de Il Paradiso delle signore 6, svelando che Adelaide si ritroverà costretta a scappare via da Milano, in quanto ricercata dall'Interpol proprio per il caso Ravasi.

Adelaide potrebbe aver ucciso Achille: retroscena Il Paradiso 6

Ma per quale motivo l'Interpol si metterà sulle tracce della contessa? A questo punto sembrerebbe chiaro il fatto che Adelaide non sia per niente estranea al caso della morte di Achille Ravasi e non si esclude che possa essere in qualche modo responsabile di quel tremendo delitto.

Insomma la fuga della contessa non passerà inosservata e sarà uno dei colpi di scena di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore che, sicuramente, non deluderà le aspettative degli spettatori e del pubblico che segue con interesse la soap opera.