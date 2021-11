Al Paradiso delle signore 6 inizia una nuova settimana ricca di emozioni lunedì, 22 novembre, e secondo le anticipazioni a casa Amato arriverà un telegramma di Giuseppe (Nicola Rignanese) che commuoverà Tina (Neva Leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio). Agnese (Antonella Attili) non sembrerà particolarmente dispiaciuta dell'assenza del marito, mentre per sua figlia arriverà il momento di fissare la data dell'operazione. Nel frattempo, Gemma (Gaia Bavati) vedrà Marco (Moisè Curia) in compagnia di Luisa e questo la ferirà molto, anche perché la ragazza continuerà a ignorare che il nipote di Adelaide (Vanessa Gravina) abbia un secondo fine.

Occhi puntati anche su Maria (Chiara Russo) che tramite Armando (Pietro Genuardi) vedrà una foto di Rocco (Giancarlo Commare) con una bella ragazza e ne sarà molto gelosa, mentre Flora (Lucrezia Massari) si avvicinerà ancora a Umberto (Roberto Farnesi) e più tardi vedrà delle foto di suo padre grazie a Cosimo (Alessandro Cosentini).

L'intesa tra Flora e Umberto continuerà a crescere

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 22 novembre raccontano che nella puntata in onda lunedì, Tina deciderà di operarsi e fisserà la data dell'intervento. Intanto, tra Flora e Umberto continuerà a crescere la complicità, mentre per la stilista arriverà un momento molto emozionante. Cosimo, infatti, consegnerà a Flora le ultime foto di suo padre, Achille Ravasi.

Gemma sarà delusa nel vedere Marco con Luisa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 6 che sarà trasmessa lunedì 22 novembre, Gemma vedrà Marco D'Erasmo con Luisa e questo la farà soffrire. La figlia di Veronica, tuttavia, continuerà ad ignorare che il ragazzo che le piace è uscito con un'altra soltanto per un interesse personale e non perché sia attratto da lei.

Nel frattempo, Armando farà vedere a Maria la foto di una premiazione di Rocco che è stata pubblicata sul giornale.

Maria inizierà a essere gelosa di Rocco: anticipazioni della puntata di lunedì 22 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 22 novembre rivelano che nella puntata numero 51, per Maria arriverà una piccola delusione.

La ragazza, infatti, vedrà il suo fidanzato ritratto in una foto e premiato da una ragazza avvenente e questo non potrà fare a meno di suscitare in lei gelosia. Nel frattempo, a casa Amato arriverà un telegramma di Giuseppe che avviserà la famiglia di essere arrivato in Germania: Tina e Salvatore saranno presi dalla commozione per la mancanza del padre, mentre Agnese non sembrerà particolarmente toccata dal ricevere notizie di suo marito.