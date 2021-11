Prosegue l'appuntamento con la fiction Storia di una famiglia perbene con protagonisti Giuseppe Zeno, Carmine Buschini e Simona Cavallari. Mercoledì 24 novembre andrà in onda la quarta e ultima puntata di questa prima fortunata stagione che ha appassionato una media di circa quattro milioni di spettatori, con uno share superiore al 17% in prime time. I colpi di scena non mancheranno e l'attenzione sarà incentrata soprattutto sulle vicende di Maria e Michele Straziota che torneranno a vedersi e frequentarsi dopo ben sette anni dal loro ultimo incontro.

Anticipazioni Storia di una famiglia perbene quarta e ultima puntata del 24 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'ultimo appuntamento con la fiction che vede protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, rivelano che per la giovane Maria arriverà il momento di sostenere la maturità.

La ragazza farà una bellissima figura all'esame e riuscirà ad ottenere un risultato brillante che la ripagherà di tutti i sacrifici fatti in questi anni, compresi quelli dei suoi genitori.

Per festeggiare questo successo scolastico della sua fidanzata, Alessandro deciderà di invitarla al mare, nella sua villa di famiglia.

Maria è turbata dal ritorno di Michele

Gli spoiler della fiction rivelano che, in questo modo, Maria si ritroverebbe a trascorrere qualche giorno in compagnia di Alessandro ma anche di sua madre, la sorella e altri amici.

Tuttavia, la ragazza non sarà super entusiasta di questa proposta. Le anticipazioni sulla quarta puntata di Storia di una famiglia perbene del 24 novembre, rivelano che Maria non saprà se accettare o meno anche perché è molto turbata e provata dal ritorno di Michele Straziota, che non l'ha lasciata affatto indifferente.

Insomma una quarta e ultima puntata che si preannuncia imperdibile per i numerosi spettatori che hanno seguito con trepidazione le puntate che sono andate in onda in queste settimane su Canale 5.

Al momento, però, non si hanno ancora notizie certe su quella che sarà la seconda stagione di Storia di una famiglia perbene.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Resta da capire il futuro di Storia di una famiglia perbene: ci sarà la seconda serie?

Mediaset non si è espressa sul futuro della serie televisiva con Giuseppe Zeno e quindi non si sa ancora con esattezza se ci saranno le nuove puntate oppure se la fiction chiuderà i battenti dopo la quarta e ultima puntata di questo mercoledì 24 novembre.

Intanto, da mercoledì 1° dicembre, sempre su Canale 5 debutterà una nuova fiction. Trattasi di Tutta colpa di Freud, una serie in quattro puntate che vedrà protagonisti Claudio Bisio e Claudia Pandolfi e che terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia per tutto il periodo delle feste natalizie.