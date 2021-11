Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 1° dicembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Salvatore e Tina soffrono molto per la lontananza del padre, pertanto il giovane avrà un'idea che potrebbe consentirgli di rivederlo presto. Il ragazzo proporrà alla madre e alla sorella di raggiungere Giuseppe in Germania in occasione delle festività natalizie. Tuttavia, la madre non sembrerà affatto d'accordo e a causa di quest'argomento, la famiglia Amato entrerà in crisi.

Agnese, intanto, dopo essere stata vista della figlia in compagnia di Armando, giurerà a Tina che non lo rivedrà più, se non per motivi lavorativi.

A questo punto la giovane deciderà di affrontare Ferraris. Al contempo, il magazziniere esorterà Agnese a raccontare la verità ai suoi figli riguardo al tradimento subito dal padre.

Il Paradiso, episodio 1 dicembre: Salvatore vorrebbe raggiungere Giuseppe per Natale

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 1 dicembre, Salvatore avrà un'idea che gli causerà attriti con la madre. Il giovane, sentendo la nostalgia del padre, proporrà alle congiunte di raggiungerlo per Natale, in modo tale da trascorrere le festività tutti insieme.

Sarebbe una bella iniziativa, se non fosse che, Agnese non voglia assolutamente rivedere il marito fedifrago.

Tuttavia, Salvo è all'oscuro del segreto del padre e non comprende il disappunto e la freddezza mostrata dalla madre. Pertanto il rifiuto di Agnese causerà una crisi all'interno del nucleo familiare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle Signore, puntata 1/12: Agnese fa una promessa a Tina

Agnese è stata sorpresa da Tina mentre baciava Armando. La giovane, non essendo a conoscenza della verità, crede che la donna stia tradendo il padre.

Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso in onda il 1 dicembre, la sarta prometterà alla figlia di non vedere più Armando.

La donna farà questa scelta dolorosa per non avere problemi con i suoi figli e per onorare la propria famiglia nonostante il tradimento del marito.

Tuttavia Tina vorrà affrontare ugualmente Ferraris, facendogli capire che deve lasciar stare sua madre.

Anticipazioni Il Paradiso: Armando esorta Agnese a raccontare la verità ai figli

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso che sarà trasmesso il 1 dicembre svelano che Armando, stanco di questa situazione, consiglierà ad Agnese di parlare chiaramente con i suoi figli e di raccontare che il padre ha avuto un altro figlio.

Nel frattempo, al grande magazzino, Vittorio farà un discorso motivazionale alle dipendenti in vista della sfilata della collezione di Flora.