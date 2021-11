Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle signore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 1, da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Tina vedrà sua madre Agnese baciarsi con Armando e vorrà delle spiegazioni dalla donna. Agnese però dirà a sua figlia che non rivedrà più l'uomo perché temerà che anche l'altro figlio lo venga a sapere.

Nel frattempo Salvo dirà alla sua famiglia di andare in Germania per passare il Natale con il padre Giuseppe, ma la madre non ne vorrà sapere.

Infine, Salvo ascolterà per caso una conversazione tra Armando e Don Saverio e verrà a sapere tutta la verità su Agnese. Il ragazzo sarà molto arrabbiato con la madre e deciderà di andare via di casa.

Tina vedrà sua madre baciarsi con Armando

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, Tina rivelerà alla madre di averla vista baciarsi con Armando. Agnese allora temerà che anche l'altro figlio Salvo venga a sapere della sua storia extraconiugale.

Intanto, al Paradiso arriverà la settimana di lancio della nuova collezione e sarà molto frenetica. Infatti, Vittorio annuncerà alle Veneri che dovranno sfilare loro davanti a tutti i giornalisti con gli abiti della nuova collezione. Inoltre, Conti vorrà che sia proprio Tina Amato a fare da madrina a questo evento.

Nel mentre, Flora contatterà nuovamente Cosimo per ricevere altre notizie di suo padre, ma Adelaide riuscirà ad intercettare il telegramma di risposta dell'uomo.

Poco dopo, Tina si sentirà molto a disagio nel rivedere Armando al Paradiso, dopo aver visto che quest'ultimo ha baciato sua madre.

Salvo scoprirà la verità su sua madre e andrà via di casa

Successivamente, Agnese prometterà a sua figlia che non rivedrà più Armando, ma la ragazza deciderà comunque di affrontare il magazziniere. Intanto, il giorno della presentazione della nuova collezione si avvicinerà sempre di più e Vittorio dirà alle Veneri di impegnarsi e dare il massimo per l'evento.

Nel mentre, Armando inviterà Agnese a non nascondere la verità sul loro rapporto a suo marito. Invece, Salvo proporrà alla sua famiglia di andare in Germania per passare il Natale insieme al padre Giuseppe. Il ragazzo insisterà con sua madre per festeggiare per andare dal padre, ma intanto Agnese farà fatica a tenere il suo segreto.

Intanto, al Paradiso, le Veneri indosseranno i capi della nuova collezione e verranno accolte dagli applausi. Alla fine, l’evento si chiuderà con una standing ovation alla stilista e alle sue creazioni.

Poco dopo, Vittorio e Tina staranno per baciarsi, ma succederà qualcosa che li fermerà. Nel mentre, Salvo ascolterà casualmente un discorso tra Armando e Don Saverio e avrà dei sospetti sul legame tra sua madre e il magazziniere. Il ragazzo quindi chiederà spiegazioni a sua sorella di quanto ha sentito e Tina gli dirà tutta la verità. Salvo a quel punto si arrabbierà tantissimo con sua madre e alla fine andrà via di casa.