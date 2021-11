Can Yaman e Demet Özdemir sono finiti nuovamente al centro del Gossip per via di alcune dichiarazioni rilasciate da Alessandro Rosica. Negli ultimi giorni, infatti, l’esperto di pettegolezzi sui vip ha anticipato ai suoi follower di avere informazioni sui due attori turchi e che, prossimamente, rivelerà ulteriori dettagli sulla coppia che ha fatto sognare milioni di fan.

Secondo Alessandro, il protagonista di Viola come il mare e Demet sarebbero state le persone giuste nel momento sbagliato, annunciando di avere ulteriori news sul loro conto e, che a breve, le avrebbe rivelate.

Can Yaman e il legame con Demet Özdemir

Can e Demet hanno recitato insieme in DayDreamer - Le ali del sogno e, puntata dopo puntata, i fan della soap turca hanno sperato che i due interpreti di Can e Sanem, anche nella realtà, potessero fidanzarsi.

Rosica, che recentemente è stato in viaggio in Turchia, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, con un video di Yaman e Özdemir, nel quale i due colleghi erano felici e sorridenti. Alessandro ha aggiunto una didascalia sotto al filmato, anticipando ai suoi fan qualcosa in più sul legame fra i due attori turchi.

Il retroscena di Rosica: Can Yaman Demet Özdemir erano le persone giuste nel momento sbagliato

Alessandro Rosica, fra qualche giorno, rivelerà uno scoop sui protagonisti di DayDreamer e, prima di farlo, ha rilasciato dichiarazioni su Can e Demet, scrivendo: ''Erano le persone giuste, purtroppo per loro, era il momento sbagliato''.

L’esperto di gossip, inoltre, ha aggiunto che la carriera lavorativa, a volte, metterebbe le persone di fronte a scelte drastiche, lasciando intendere di essere in possesso di altre informazioni sulla coppia.

A tal proposito, infatti, Alessandro ha dichiarato: ''A volte, la carriera ti mette dinanzi a scelte davvero drastiche''.

Rosica non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito a cosa possa essere accaduto, in passato, fra i due colleghi.

I fan ci sperano ancora

Durante la messa in onda di DayDreamer - Le ali del sogno, i telespettatori hanno sperato che ciò che vedevano nelle puntate della soap accadesse anche agli interpreti di Can e Sanem.

Le parole di Rosica, al momento, lascerebbero intendere che qualcosa, tempo fa, sia accaduto fra i due attori, non specificando cosa.

Secondo l'esperto di gossip, Yaman e Özdemir avrebbero dovuto prendere decisioni drastiche per motivazioni lavorative. Non resta che attendere il prossimo scoop di Alessandro Rosica, per scoprire cosa è realmente accaduto ai due attori e se, fra di loro, ci sia stata in passato una relazione sentimentale o meno.