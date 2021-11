Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda dal 29 novembre al 3 dicembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Tina non nasconderà alla madre di averla vista baciarsi con il signor Armando. A questo punto la donna avrà il timore che anche Salvatore possa venire a conoscenza del fatto che fra lei e Ferraris possa esserci del tenero. Pertanto la signora Amato, pur di non perdere l'onore e la credibilità dinanzi ai figli, prometterà a Tina di non rivedere il capo-magazziniere, se non per questioni lavorative.

La ragazza d conseguenza deciderà di affrontare l'uomo riguardo a ciò che ha scoperto. Tuttavia, Ferraris si farà avanti con Agnese, esortandola a raccontate la verità ai suoi figli.

Salvo, intanto, avrà un'idea che potrebbe mettere in crisi l'intera famiglia. Il giovane proporrà alla madre ed alla sorella di trascorrere il Natale in Germania, insieme al padre. Agnese, però, non ha alcuna voglia di rivedere il marito, e non reagisce affatto bene alla proposta del figlio.

Il Paradiso, episodi 29/11- 3/12: Tina confessa alla madre di averla vista con Ferraris

La settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore che va dal 29 novembre al 3 dicembre si aprirà con una dichiarazione da parte di Tina a sua madre Agnese.

La giovane dirà alla madre di averla vista per caso in atteggiamenti intimi con il signor Armando.

La ragazza ignora che è il padre ad aver tradito per primo, quindi crederà che la madre stia mancando di rispetto al marito. Tina, difatti, dopo l'accaduto, avrà molte difficoltà a relazionarsi al capo-magazziniere.

Il Paradiso, puntate fino al 3 dicembre: Agnese promette di chiudere con Armando

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore, Agnese inizierà a temere che anche Salvo possa venire a conoscenza della sua tresca con Armando. Pertanto, seppur a malincuore, la donna prometterà alla figlia che non andrà oltre con il magazziniere.

La sarta si dimostrerà disposta a tutto, pur di non ferire i propri figli. Tuttavia, Ferraris, pur rispettando la sua decisione, la consiglierà di confessare loro la verità riguardo al tradimento di Giuseppe.

Anticipazioni Il Paradiso al 3 dicembre: Salvo vuole raggiungere il padre per Natale

Le anticipazioni degli episodi in onda dal 29 novembre al 3 dicembre preannunciano che Agnese dovrà fronteggiare un nuovo problema. Salvo, infatti, avrà un'idea che la madre non condividerà. Il giovane Amato penserà di voler trascorrere il Natale tutti insieme in Germania dal padre. Tuttavia, Agnese non sarà d'accordo per due motivi: non desidera rivedere il marito e inoltre teme che i figli possano scoprire la verità. Pertanto dirà al figlio di non appoggiare la sua proposta. Il ragazzo, però, insisterà dicendo che potrebbe essere un modo per riunire la famiglia.