Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore riservano diverse sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 29 novembre al 3 dicembre, Tina Amato non riuscirà a restare indifferente riguardo a ciò che ha scoperto sulla madre Agnese, così deciderà di parlarne direttamente con lei.

Non ci vorrà molto, prima che anche Salvatore venga a scoprire della relazione segreta di Agnese e Armando e non la prenderà affatto bene. Nel frattempo Vittorio Conti sarà sempre più attratto dal fascino di Tina Amato, tanto da sceglierla come madrina alla sfilata della nuova collezione di Flora Gentile Ravasi.

Durante l'evento i due saranno assai affiatati e all'improvviso sembreranno volersi baciare.

Il Paradiso delle signore: Tina confessa ad Agnese di averla vista con Armando

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Tina confesserà a sua madre di aver visto il bacio tra lei e Armando Ferraris (Pietro Genuardi). Dopo il confronto con sua figlia, Agnese comincerà a temere che anche Salvatore sia, ormai, venuto a conoscenza della sua relazione con il capo magazziniere. Al Paradiso, intanto, arriverà la settimana di lancio della nuova collezione e tutti quanti saranno assai in ansia per l'evento: le Veneri saranno coinvolte più del solito. Vittorio, infatti, deciderà di far sfilare le ragazze con i nuovi modelli, davanti ai giornalisti e sceglierà Tina Amato, come la madrina dell'evento.

Flora riesce a contattare Cosimo

Flora riuscirà, finalmente, a mettersi in contatto con Cosimo, per scoprire informazioni riguardo a suo padre Achille, ma non tutto andrà come sperato dalla donna: Adelaide, infatti, intercetterà il telegramma di Bergamini, prima che questo arrivi alla giovane Ravasi. Nel frattempo Tina incontrerà Armando e proverà una sensazione di estremo disagio, pensando al bacio che l'uomo ha scambiato con sua madre Agnese.

Gemma, intanto, verrà a scoprire che Marco lavorerà al Paradiso, come collaboratore del "Paradiso Market" e sarà molto felice per la notizia. Differente, invece, sarà la reazione di Stefania, poiché la donna non riuscirà ad avere tanta stima del giovane di Sant’Erasmo e sarà curiosa di sapere quale sia stata la motivazione che ha spinto Vittorio Conti a scegliere proprio lui come collaboratore.

Salvo invita Anna e sua madre Agnese al cinema

Gloria sarà assai angosciata, poiché noterà che Ezio è ormai felice e sereno insieme alla sua nuova famiglia. Frattanto Salvo penserà di invitare Anna e sua madre Agnese al cinema, così da evitare che la donna scopra della sua relazione da qualcun altro. In seguito Agnese prometterà a Tina di non vedere più Armando: la giovane, però, vorrà vederci chiaro e deciderà di affrontare direttamente Ferraris. Vittorio, intanto, non farà altro che pensare all'evento del Paradiso, nel quale verrà presentata la nuova collezione di Flora Gentile Ravasi e penserà di fare un discorso motivazionale alle Veneri, affinché tutto vada nel migliore dei modi e non ci siano imprevisti.

Salvatore vuole passare il Natale in Germania insieme a Giuseppe

Irene Cipriani avrà paura che Stefania possa allontanarsi da lei, a causa della troppa vicinanza di Gemma, così cercherà di spiegare alla donna le sue preoccupazioni e cercherà di convincerla a rimanere al suo fianco. Nel contempo Armando consiglierà ad Agnese di annunciare a tutti la verità riguardo Giuseppe.

Salvatore, invece, avrà un'idea ed essendo ancora ignaro di tutto, penserà di passare il Natale in Germania, proprio in compagnia di Giuseppe. Al Paradiso, intanto, arriverà il giorno della sfilata e Flora sarà assai eccitata: nel corso dell'evento le Veneri sfileranno con i capi della nuova collezione della stilista e tutto sembrerà andare per il meglio, tanto che il lancio si chiuderà con una standing ovation in onore di Flora e delle sue nuove creazioni.

Vittorio, invece, sarà impegnato con Tina Amato, con la quale avrà una forte complicità: all'improvviso i due sembreranno sul punto di baciarsi, ma qualcosa li fermerà.

Marco e Gemma iniziano a frequentarsi

Adelaide continuerà a non fidarsi di Flora, mentre Umberto cercherà conforto tra le braccia della contessa, la quale oltre ad essere sua cognata è anche la sua amante. Marco, intanto, trascorrerà del tempo piacevole insieme a Gemma Zanatta: la donna cercherà di resistere al suo fascino, ma non ci riuscirà.

Successivamente Salvatore ascolterà all'improvviso una conversazione tra Armando e Don Saverio, sarà così che il giovane inizierà ad avere dei forti sospetti sul capo magazziniere e sua madre Agnese e vorrà scoprire cosa ci sia tra fra i due.

Per tale ragione l'uomo deciderà di confrontarsi con sua sorella Tina: il giovane Amato scoprirà tutta la verità riguardo la relazione segreta di Agnese e non riuscirà ad accettare il comportamento di sua madre, tanto da andarsene via di casa.