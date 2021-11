Nella casa del Grande Fratello Vip sono previsti nuovi ingressi. Infatti, come trapelato recentemente, nelle prossime puntate del reality condotto da Alfonso Signorini, varcheranno la porta rossa nuovi personaggi del mondo dello spettacolo. Nella serata di lunedì 22 novembre, Alessandro Rosica ha rivelato il nome di uno dei prossimi inquilini della casa di Cinecittà. L'esperto di gossip, infatti, ha confidato che Biagio D'Anelli sarà uno dei prossimi concorrenti del reality di Canale 5. Già anni fa, Biagio aveva partecipato come concorrente della trasmissione Mediaset.

GF Vip: nelle prossime puntate entrerà Biagio D'Anelli

Alessandro Rosica ha rivelato uno scoop in anteprima, infatti, l'esperto di pettegolezzi sui vip ha dichiarato sul suo profilo Instagram chi sarà uno dei prossimi concorrenti del GF Vip. Rosica ha infatti pubblicato una fotografia con il suo amico Biagio D'Anelli, con una didascalia che non lascerebbe dubbi sulla partecipazione del suo amico al reality di Canale 5. Rosica ha scritto: ''Fratellone mio, so bene che persona sei, abbiamo incominciato litigando, ho sbagliato, mi sono ricreduto... non so come farò senza di te, senza fare gossip e dirette insieme''. Alessandro ha spiegato che Biagio sarà uno dei prossimi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

GF Vip: il messaggio di Rosica a Biagio D'Anelli

Alessandro Rosica ha proseguito poi scrivendo: ''Il GF Vip aspetta solo te. Io sarò qui, noi saremo qui con te... sappi che io sarò qui ad aspettarti''. Sembrerebbe quindi che l'esperto di pettegolezzi sui personaggi famosi sia certo dell'ingresso di Biagio D'Anelli. Al momento, il sito ufficiale del Grande Fratello Vip non ha ancora confermato ma la dichiarazione di Alessandro non lascerebbe dubbi.

Biagio non sarebbe alla sua prima partecipazione nella casa più spiata d'Italia. Anni fa, infatti, D'Anelli aveva partecipato all'edizione non vip.

GF Vip: i nuovi ingressi e quelli mancati nella casa

L'ingresso di D'Anelli avverrà fra qualche giorno. Infatti, tutti i concorrenti del reality devono sottoporsi a giorni di quarantena in albergo, senza avere contatti con nessuno.

Proprio l'isolamento in hotel, sembrebbe avere causato problemi a Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne che, in base ad indiscrezioni trapelate in rete, non avrebbe retto la solitudine e avrebbe chiamato suo padre per farsi venire a prendere. Non resta che attendere le prossime puntate del GF Vip, per scoprire quando varcherà nuovamente la porta rossa Biagio D'Anelli e se riuscirà a creare dinamiche interessanti all'interno della casa di Cinecittà.