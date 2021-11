Tante sorprese caratterizzeranno le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 6 al 10 dicembre su Rai 1. Le trame della soap opera svelano che Marco di Sant'Erasmo e Stefania Colombo saranno ai ferri corti sul luogo di lavoro. Dora, invece, cercherà un approccio con Nino, l'aiutante di Armando.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntate dal 6 al 10 dicembre

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 dicembre in tv raccontano che Irene apparirà sconvolta dalla scelta di Stefania di andare a vivere sotto lo stesso tetto del padre e per questo deciderà di non presentarsi a timbrare il cartellino al grande magazzino.

Ma Gloria le farà capire di avere tenuto un comportamento esagerato.

Flora, invece, sarà assunta come stilista ufficiale dell'atelier dopo il trionfo della sfilata di moda. Nonostante tutto, Ravasi non apparirà felice poiché ancora tormentata per la strana scomparsa del padre.

Armando (Pietro Genuardi), intanto, deciderà di raccontare la verità a Salvatore dopo i problemi nati alla scoperta della sua relazione con Agnese (Antonella Attili). Purtroppo l'iniziativa del capo-magazziniere non andrà del tutto importo.

Il rapporto lavorativo tra Stefania e Marco in crisi

Nelle puntate de Il Paradiso fino al 10 dicembre, Adelaide inizierà a tendere un tranello alle spalle di Flora in quanto teme che la verità sul defunto Achille venga prima o poi a galla.

Un piano che sembrerà dare i suoi frutti, sebbene momentaneamente.

Stefania, nel contempo, deciderà di affiancare Marco alla redazione del magazine in occasione del lancio di un nuovo numero. Purtroppo il loro rapporto lavorativo entrerà fin da subito in crisi. Anche Ludovica e Marcello attraverseranno un periodo alquanto difficile a causa della differenza del loro ceto sociale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dora cerca di avvicinarsi a Nino

Agnese rimprovererà Armando per aver informato Salvatore della loro storia d'amore mentre Stefania metterà i bastoni tra le ruote al corteggiamento di Marco nei riguardi Gemma. Veronica, infatti, chiederà alla figliastra di proteggere la sua sorellastra dalle avance del nipote di Adelaide.

Al grande magazzino, invece, ferveranno i preparativi per il Santo Natale.

Infatti, verrà posizionato il grande albero, dove le Veneri appenderanno i bigliettini con i loro desideri. Dora approfitterà di questa situazione per avvicinarsi a Nino.

Tina, intanto, esprimerà il suo parere sulla questione tra la madre e suo fratello. Ed ecco che Agnese sotto stress dimenticherà il ferro da stiro acceso al lavoro, rischiando di mandare tutto in fiamme e per questo Vittorio le concederà alcuni giorni di pausa per riposarsi.