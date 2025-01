Le trame delle nuove puntate di Endless Love (titolo originale Kara Sevda) in programma dal 20 al 24 gennaio in prima visione su Canale 5 rivelano che Emir (Kaan Urgancıoğlu) rapirà Deniz e Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) in seguito al fallimento del suo piano di fuga.

Ayhan e Zehir, invece, regaleranno un camper a Kemal Soydere per permettergli di recarsi in luna di miele con Nihan.

Ayhan e Zehir regalano un camper a Kemal

Emir si preparerà a fuggire insieme a Zeynep grazie ad alcuni passaporti falsi. Ma Kemal, capite le intenzioni del rivale, chiederà alla sorella di non tradire la sua fiducia.

Nonostante questo, Emir si introdurrà in casa di Nihan (Neslihan Atagul) per dare un ultimo saluto a Deniz per poi andare in ospedale per prendere Zeynep. Allo stesso tempo, quest'ultima farà una chiamata a Kemal, lasciando il telefoto aperto in modo tale da permettergli di rintracciarla. Ma Emir riuscirà a scappare su di un peschereccio prima dell'arrivo di Soydere. Zeynep, invece, rimarrà a terra dopo avergli detto addio.

Ayhan e Zehir, intanto, riusciranno a sollevare l'umore di Kemal regalandogli un camper, con il quale lui, Nihan e Deniz si prepareranno per partire per la luna di miele. Una volta tornati, Kemal affronterà l'udienza per il riconoscimento di Deniz, tanto che la sera verrà organizzata una festa dove tutti festeggeranno i traguardi raggiunti.

Emir rapisce Zeynep e Deniz

Emir, invece, riuscirà ad imbrogliare tutti grazie all'aiuto di Baran. Nihan e Kemal lasceranno Deniz a Zeynep per andare a vedere un film ma Emir le sorprenderà rapendole. Mentre Nihan si dispererà, Kemal unirà le forze con Hakan per salvare sua sorella e sua figlia.

Emir, intanto, apparirà sempre più fuori controllo e assetato di vendetta.

Kemal cercherà di provare a capire le strategie del suo rivale andando a trovare Asu in clinica ma non otterrà risultati. Allo stesso tempo, Hakan studierà un piano per estorcere alcune informazioni da Mehmet in carcere.

Riepilogo episodi precedenti

Negli episodi precedenti di Endless Love che sono stati trasmessi ad inizio 2025 su Canale 5, Kemal ha chiesto ad Ayhan e Zehir di sorvegliare il luogo scelto per il matrimonio con Nihan.

Gli uomini di Emir si sono avvicinati alla location. Fortunatamente i malintenzionati sono stati intercettati da Ayhan e condotti in un magazzino. Il marito di Leyla e Zehir sono apparsi più tranquilli per aver sventato il piano. Molto presto, il pubblico ha scoperto che Emir aveva un altro obbiettivo in mente ovvero rapire Kemal per portarlo in un ospedale abbandonato per ucciderlo, rinchiudendolo in una camera iperbarica priva di ossigeno.