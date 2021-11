Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Le nuove puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 novembre 2021 saranno ricche di colpi di scena. Dopo la partenza di Giuseppe, Agnese trascorrerà molto più tempo con Armando. I due troveranno la complicità di un tempo e approfitteranno di un momento, dove nessuno potrà scoprirli. Saranno al bar quando Tina vedrà la madre baciare il capo magazziniere. Maria invece deciderà di partire alla volta di Roma per chiarire la situazione con Rocco. Nel frattempo al grande magazzino, Marco di Sant'Erasmo inizierà a corteggiare Gemma.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Maria va da Rocco

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dal 22 al 26 novembre 2021, rivelano nel dettaglio che a casa Amato arriverà una comunicazione da parte di Giuseppe. Attraverso un telegramma, il capo famiglia avviserà i suoi cari del suo arrivo in Germania. Tina e Salvatore saranno molto angosciati per la notizia, al contrario di Agnese, che non sembrerà particolarmente in pena per il trasferimento del coniuge. Dopo aver visto Marco in compagnia di Luisa, la signorina Zanatta inizierà ad ingelosirsi. La figlia di Veronica però non saprà che il nipote di Adelaide sta frequentando la giovane solo per interesse personale.

Ottenuto ciò che voleva infatti, il ragazzo inizierà a fare la corte alla giovane Venere. A casa delle ragazze invece, Maria continuerà a guardare l'articolo su Rocco. Il giovane è stato fotografato, dopo una vittoria, in compagnia di una ragazza. Tuttavia la sarta si infastidirà e deciderà di raggiungere il suo fidanzato a Roma per chiarire questa situazione.

Il Paradiso 6, Flora riceve la foto di Achille ma ha un sospetto

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 22 al 26 novembre, Agnese temerà che Rocco si sia innamorato di un'altra ragazza. Tuttavia la signora Amato deciderà di parlarne con Armando. I due si riavvicineranno e quando si ritroveranno da soli, nel locale di Salvatore, scatterà un appassionante bacio.

I due ex amanti verranno sorpresi dall'arrivo di Tina, che inaspettatamente aprirà la porta della Caffetteria. Nel frattempo Flora riceverà da Cosimo una foto del padre. Guardando l'immagine, la giovane stilista noterà qualcosa di veramente strano e continuerà ad indagare. Per avere delle prove, la figlia di Achille Ravasi si intrufolerà nello studio del commendatore ma verrà smascherata. Le anticipazioni rivelano che a quel punto tra Flora e Umberto succederà qualcosa di totalmente imprevisto: i due si baceranno. Il giorno dopo però decideranno di dimenticare quello che è successo.