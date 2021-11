L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore continua a essere giornaliero, dal lunedì al venerdì su Rai Uno dalle ore 15:55. Le anticipazioni sulla puntata che i telespettatori avranno la possibilità di seguire il 17 novembre 2021, dicono che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) dai suoi atteggiamenti dimostrerà di provare dei forti sentimenti per Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 17 novembre: il signor Amato favorevole all’operazione della figlia Tina

Nel quarantottesimo episodio dello sceneggiato in onda mercoledì 17 novembre, Tina (Neva Leoni) dopo essersi sentita la responsabile dei litigi dei suoi genitori Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) potrà fare un sospiro di sollievo.

La fanciulla sarà più tranquilla, non appena suo padre dopo diverse titubanze le darà la sua approvazione al fatto che lei debba sottoporsi a un’operazione per risolvere il suo fastidioso problema alle corde vocali che le impedisce di esercitare la sua professione da cantante.

Nel contempo anche per Salvatore sarà un bel momento a differenza dei suoi genitori, e a farlo stare di buon umore sarà Anna, per aver accettato di uscire con lui: il giovane barista sarà sempre più preso da Imbriani dopo essersi lasciato alle spalle la storia d’amore con Gabriella (Ilaria Rossi). Salvatore e Tina ancora non sanno di avere un fratellastro, che loro padre ha fatto con una donna che vive in Germania.

Gemma fa un brutto scherzo a Stefania, Agnese mette il marito Giuseppe di fronte a un bivio

Gemma (Gaia Bavaro) intanto dopo aver fatto capire di provare invidia del rapporto tra Ezio (Massimo Poggio) con la figlia Stefania (Grace Ambrose), farà un brutto scherzo alla venere. Nel contempo quest’ultima sarà stimata ancora di più dal direttore Vittorio (Alessandro Tersigni), quando lo stesso si accorgerà delle sue qualità giornalistiche notevoli mentre la nuova stilista Flora (Lucrezia Massari) verrà intervistata per il nuovo numero della rivista de Il Paradiso Market.

In seguito Gemma quando si troverà al circolo in compagnia del signor Colombo e della madre Veronica (Valentina Bartolo), incontrerà per la seconda volta Marco (Moisé Curia) e rimarrà senza parole.

Infine Giuseppe cercherà di riappacificarsi con la moglie Agnese: quest’ultima sempre più delusa dal marito lo costringerà a svelare lo scottante segreto che custodisce ai loro figli altrimenti se vorrà continuare a rimanere in silenzio sulla questione dovrà prendere le distanze dai suoi familiari. Il signor Amato riuscirà a farsi perdonare dalla donna che ha sposato? Lo scopriremo presto.