Le anticipazioni della famosa soap opera milanese Il Paradiso delle Signore sono ricche di novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 novembre su Rai 1, Giuseppe sarà ormai partito per la Germania e avviserà la sua famiglia del suo arrivo attraverso un telegramma. Frattanto Gemma dovrà affrontare dei giorni abbastanza complicati, poiché comincerà ad essere molto gelosa del giovane e affascinante giornalista, Marco di Sant'Erasmo. Vittorio Conti, intanto, penserà di organizzare una sorpresa per Tina Amato e cercherà di coinvolgere la donna nell'evento del Paradiso, dedicato alla presentazione della nuova collezione di Flora.

Il Paradiso delle signore: Gemma gelosa di Marco e Luisa

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Giuseppe invierà un telegramma alla sua famiglia, per avvertirli del suo arrivo in Germania: Salvatore e Tina saranno assai commossi, mentre Agnese non sembrerà molto dispiaciuta per la partenza di suo marito e resterà alquanto fredda. Nel frattempo Gemma non reagirà tanto bene, dopo aver visto Marco insieme a Luisa e sarà alquanto gelosa. Maria, invece, proverà a contattare Rocco, dopo aver visto la sua foto sul giornale, ma scoprirà che l'uomo ha cambiato alloggio senza avvisarla. Successivamente Marco incontrerà Gemma presso il grande magazzino e si renderà conto che la giovane è una Venere.

Vittorio organizza una cena per Tina

Vittorio avrà in mente una bella sorpresa per Tina Amato, così organizzerà una cena a casa sua: alla serata parteciperà anche Salvo. Conti sarà desideroso di coinvolgere la donna nell'evento che si terrà al Paradiso, per il lancio della nuova collezione di Flora. Frattanto Marco otterrà il suo scopo con Luisa e la liquiderà all'istante, poi l'uomo si farà avanti con Gemma.

Agnese, intanto, avrà alcuni dubbi su Rocco e comincerà a pensare che l'uomo si stia innamorando di un'altra donna. Flora, invece, sarà assai pensierosa, dopo aver visto uno strano dettaglio, in una delle foto di suo padre. In seguito Adelaide scoprirà che sono state aperte le indagini sulla morte di Ravasi e sarà notevolmente preoccupata.

Umberto propone a Marco di scrivere per il Paradiso market

Stefania scoprirà che il giornalista Marco di Sant'Erasmo, in realtà è il ragazzo che piace a Gemma. Nel frattempo Umberto proporrà a Marco di scrivere per il Paradiso Market: il giovane accetterà subito di lavorare per la redazione del grande magazzino e in tal modo potrà rimanere al fianco di Gemma. Infine, Stefania non riuscirà a perdonare il giovane di Sant'Erasmo, dopo la pubblicazione dell'articolo sugli sfratti.