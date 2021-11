Veronica Zanatta è una delle new entry della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. La donna, vedova e con una figlia, è legata sentimentalmente ad Ezio Colombo, il padre di Stefania. Le vicende che coinvolgono lei e Colombo risultano essere piuttosto interessanti e lasciano presagire che, ben presto, potrebbero esserci delle evoluzioni. Difatti, Veronica sa che il suo compagno è vedovo, cosa in realtà non vera. La donna ignora che la moglie di Ezio non è morta, ma è Gloria, la capocommessa de Il Paradiso delle Signore. Questo segreto potrebbe prima o poi emergere e creare scompiglio nel loro rapporto apparentemente perfetto.

Con Veronica, Colombo sembra aver ritrovato la serenità, dopo anni di solitudine e sofferenza. Valentina Bartolo in una recente intervista ha parlato del legame che il suo personaggio ha con Ezio e Stefania.

Il Paradiso delle Signore, l'interprete di Veronica parla del rapporto con Ezio

Le trame de Il Paradiso delle Signore stanno entrando nel vivo e, diventano sempre più interessanti. Senza ombra di dubbio la storyline che vede coinvolti Ezio, Gloria e Veronica risulta essere una delle più avvincenti. Gloria fu costretta anni prima a lasciare suo marito e sua figlia, per evitare la prigione. Nel corso degli anni l'uomo non ha avuto più sue notizie tanto da pensare che fosse morta. La donna, al contempo, si era stabilita in Francia sotto falso nome, senza però mai dimenticare il marito e la figlia Stefania.

Difatti, dopo tanti anni, Gloria è tornata a Milano per stare accanto alla figlia, pur sotto mentite spoglie. Ezio, intanto, dopo anni di sofferenza, sembra aver ritrovato la felicità al fianco di Veronica, una donna dolce e paziente. La compagna di Ezio ha un passato molto doloroso: è rimasta vedova anni prima con una figlia.

Entrambi, dopo aver vissuto un grande dolore, sembrano completarsi e vivere sereni. In una recente intervista, Valentina Bartolo, volto di Veronica Zanatta, ha parlato del suo personaggio e di come vive il legame con Ezio. "La Zanatta vuole tenersi stretto Ezio. La posta in gioco è davvero molto alta, non vuole perdere una felicità che non credeva di riprovare".

Con queste parole l'attrice ha lasciato intendere che il suo personaggio farà di tutto pur di non rinunciare all'uomo che ama.

Il Paradiso delle Signore, il rapporto fra Veronica e Stefania

Veronica fin dal primo momento in cui ha conosciuto Stefania si è mostrata una persona gentile ed accomodante. La donna desidera essere per la ragazza come una sorta di figura materna, tanto da fare in modo di convincerla a trasferirsi a casa loro. Veronica è consapevole che, come la figlia ha perso il padre, Stefania ha perso la madre. Bartolo, riguardo al rapporto fra la signora Zanatta e la giovane Colombo, ha affermato: " Sente di doverlo fare per Ezio". Dunque, è palese quanto la donna sia legata al suo compagno, con il quale sta cercando di ricostruire un nido familiare. Tuttavia, per scoprire se Veronica scoprirà mai che la moglie di Ezio è viva, bisognerà attendere i nuovi episodi.