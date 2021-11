La sera del 24 novembre, Manuel ha dovuto chiarire per l'ennesima volta a Lulù che non sono fidanzati. Chi ha assistito alla diretta del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra, si è detto stanco dell'insistenza che la principessina ha verso un rapporto che non è decollato e che Bortuzzo non intende approfondire se non in amicizia. La giovane, dunque, è stata criticata da molti perché spera ancora in un ritorno di fiamma sia dentro che fuori la casa più spiata d'Italia.

Le richieste della principessina del Grande Fratello Vip

Anche se Manuel ha respinto più volte i suoi tentativi di riavvicinamento, Lulù non molla e negli ultimi giorni ha provato ad abbracciare più spesso il ragazzo dopo un periodo di "gelo".

Quando la principessina gli ha dato un bacio sul collo, però, Bortuzzo si è irrigidito e ha preso le distanze, ribadendole la sua volontà di non andare oltre nei gesti affettuosi per evitare che ci siano dei fraintendimenti dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip.

"Erano baci sul collo e sulla guancia, non in bocca. Non pensavo fosse un problema", ha esordito la giovane nel confronto che ha avuto col compagno di reality la scorsa notte.

Secondo Lucrezia, infatti, la frequentazione col nuotatore è solamente in stand-by, tant'è che poco dopo ha aggiunto: "Se succede, succede fuori e sarà solo tra noi".

Le precisazioni del concorrente del Grande Fratello Vip

Manuel, però, non è dello stesso parere e ha ripetuto a Lulù che se non la abbraccia è perché non vuole che lei si illuda di qualcosa che non c'è e probabilmente non ci sarà mai tra loro.

"Il bacetto non è un problema, ma non vorrei che tu lo fraintendessi. Non devi dare troppo valore a dei comportamenti e lo faccio per il nostro bene", ha detto Bortuzzo nelle scorse ore.

Anche se a volte vorrebbe essere più affettuoso con la principessina, il nuotatore ha ammesso di limitarsi nei gesti per paura che lei possa farsi dei pensieri sbagliati sul loro rapporto, che per lui è esclusivamente amichevole.

"Io ti abbraccio in maniera neutra, mentre per te potrebbe essere qualcosa in più", ha detto ancora il giovane protagonista della sesta edizione del reality Mediaset.

Per l'ennesima volta da quando è al Grande Fratello Vip, Manuel ha ribadito con chiarezza che Lulù non deve fraintendere i suoi atteggiamenti o interpretare le situazioni come più le fanno comodo: "Non dare peso a cose che non esistono".

"Se tu fraintendi tutto, anche il bacio della buonanotte, mi tiro completamente indietro", ha concluso il 22enne.

I commenti sulla 'coppia' del Grande Fratello Vip

Il dialogo che hanno avuto Lulù e Manuel ha inevitabilmente scatenato la reazione di molti fan del GF Vip, perlopiù di quelli che da oltre due mesi assistono alle stesse scene.

"Basta", "Lei continua a dirgli che fuori si vedranno, lui non conferma e le fan dicono che la illude e che ha le clip solo grazie a lei", "Ma seriamente lui ha dovuto chiarirle ancora una volta di non farsi film mentali e che i baci e gli abbracci sono in amicizia? Non vuole ferirla, ma tra loro non ci sarà mai nulla", "Questa ragazza è di una pesantezza", "Per Manuel la conoscenza è finita, e fuori scapperà", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi sui social network dopo che i due protagonisti del reality hanno avuto l'ennesimo faccia a faccia in casa sul loro controverso rapporto.

Il pensiero comune, dunque, è che Lucrezia dovrebbe smetterla di "elemosinare" attenzioni che Bortuzzo non intende darle, soprattutto davanti alle telecamere e continuare l'avventura da sola, soprattutto ora che non gareggia più insieme alle sorelle Jessica e Clarissa.