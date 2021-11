Continua l'appuntamento con Un Professore: le Anticipazioni Tv per la quarta puntata dello show televisivo in onda il 2 dicembre annunciano che tra Manuel e Simone scoccherà il bacio, ma il figlio di Anita avrà una brusca reazione e non avrà limiti nell'usare parole dure nel confronto del compagno. Dante, intanto, sta preparando un interessante lezione su Michel Foucault mirata a sensibilizzare i suoi studenti riflettendo sul concetto di omologazione e di come la massa reagisce nei confronti del diverso. Obbiettivo dell'insegnante è anche aprire uno spiraglio per avere l'opportunità di un dialogo con il figlio, ma il ragazzo è ancora molto restio ad aprirsi col padre.

La puntata andrà in onda su Rai 1 alle 21:20 e sarà, come di consueto, divisa in due episodi pronti a sorprendere il pubblico con tante novità.

Un Professore, anticipazioni 2 dicembre: la lezione su Foucault

Le anticipazioni tv di Un Professore relative al 2 dicembre, vedono nel primo episodio, che prende il nome dal celebre filosofo francese, il professor Dante, molto amato dai suoi studenti, preparare una lezione su Michel Foucault e ciò che il filosofo ha dovuto affrontare per via del suo orientamento. Si affronteranno i temi relativi al pericolo dell'omologazione e come essa sia capace di alimentare il rifiuto e il disprezzo di ciò che viene percepito come "diverso". La lezione, tuttavia, ha anche un ulteriore scopo: quello di dare la possibilità a Samuele di aprirsi col padre e dar luce a un intimo dialogo.

Dante, infatti, nel corso della puntata, proverà a interagire con il figlio, ma quest'ultimo si mostrerà ancora una volta chiuso e titubante nel parlare con il proprio padre.

Nel frattempo Anita, scopre che l'auto di Sbarra è stata distrutta dal figlio e capisce che la vita di Manuel è in serio pericolo. Per tale ragione si rivolge a Dante nel tentativo di chiedere aiuto su come affrontare la situazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anticipazioni Un Professore: secondo episodio

Nella seconda parte della puntata, le anticipazioni tv su Un Professore rivelano che Dante porterà i suoi ragazzi a fare una visita presso il Museo di Zoologia. La gita sarà il luogo di un particolare avvicinamento tra Samuele e Manuel. Il figlio del docente, dopo aver preso in disparte il compagno di classe, prende coraggio e prova a baciare Manuel.

Quest'ultimo, tuttavia, non sembra essere per niente felice dell'azione del compagno; anzi reagisce male e in modo aggressivo, fino ad arrivare al punto di umiliare Samuele.

Nello stesso episodio, anticipazioni ulteriori vedono Monica al centro di una grave situazione: la ragazza scopre che circola in rete un filmato osé con il suo ex fidanzato. Per questo motivo, la visita al Museo viene interrotta e la classe si riunisce per discutere insieme a Monica su come agire; la decisione è presa, grazie anche all'intervento del professor Dante: nei successivi episodi, l'obbiettivo sarà rintracciare lo stalker di Monica per prendere i dovuti provvedimenti.

L'appuntamento per la quarta puntata de Un professore è dunque fissato per giovedì 2 dicembre alle ore 21:25 su Rai 1.