Si infittiscono le trame de Il Paradiso delle Signore soprattutto con le puntate in onda su Rai 1 nei giorni 15 e 16 novembre. All'interno della famiglia Amato si creeranno delle spaccature a causa delle menzogne e del comportamento fedifrago di Giuseppe. Agnese non riuscirà più a tollerare la presenza del marito e gli chiederà di fare i bagagli e lasciare l'abitazione. Sarà così che il papà di Tina, Antonio e Salvatore avrà un faccia a faccia con Armando. Intanto al Paradiso delle Signore si terranno i festeggiamenti per Flora, la quale otterrà visibilità all'interno della rivista.

Stefania, che ultimamente è sempre più affascinata dal giornalismo, farà una richiesta particolare. Dopo aver ricevuto la conferma a Venere, Gemma consocerà Marco e tra i due sembrerà nascere qualcosa di particolare. Buone notizie per Salvatore, che dopo un lungo periodo di corteggiamento, finalmente riuscirà ad ottenere consensi da parte di Anna.

Anticipazioni Il Paradiso, episodio del 15 novembre: faccia a faccia tra Armando e Giuseppe

Tra Giuseppe Amato e la moglie Agnese continueranno ad esserci dei forti dissidi e la figlia Tina sarà del tutto convinta che ciò avvenga per colpa sua, non immaginando quali siano i reali motivi. La nascita del figlio, avuto con l'amante tedesca, renderà pesante la vita di Giuseppe, il quale avrà un duro faccia a faccia con Armando.

Marco di Sant'Erasmo deciderà di soggiornare per un po' a Villa Guarnieri, sperando che le sue azioni possano essere dimenticate ed accettate nel tempo dal fratello. Infatti quest'ultimo prova una forte rabbia nei suoi confronti dopo quello che è successo a Torino, tuttavia la speranza di Marco sarà quella di riconquistarne la fiducia.

Gemma Zanatta sarà apprezzata da tutti per la sua grazia e bellezza. Sarà così che grazie a queste sue qualità, la ragazza riuscirà a fare ufficialmente parte del team delle Veneri al Paradiso delle Signore. Ludovica Brancia, gravata dal peso del silenzio, deciderà di confidarsi con Flora riguardo il passato del padre Achille, mettendola al corrente del fatto che l'uomo non era altro che un truffatore.

La scomparsa di Achille, tuttavia, sarà ancora al centro della scena e molti saranno i sospetti. Umberto Guarnieri, dopo una conversazione con la stilista, riuscirà a convincerla di essere estraneo alla vicenda della scomparsa del padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, episodio 16 novembre: Anna accetta l'invito di Salvatore

Agnese sarà sempre più infastidita dal marito Giuseppe e prenderà una definitiva decisione visto che non potrà sopportare oltre. Sarà così che la donna gli intimerà di andarsene di casa. Ovviamente Giuseppe non ci penserà proprio e vorrà a tutti i costi rimediare. Così proverà a portare dalla sua parte i figli sperando che loro riescano a far ragionare la madre e a convincerla a farlo restare.

Marco e Gemma si conoscono in maniera del tutto fortuita, ma tra di loro scatta immediatamente un interesse particolare che lascia presagire dei risvolti interessanti. Flora viene festeggiata calorosamente dalle Veneri per il fatto che alla stilista sarà dedicato uno spazio nella rivista Paradiso Market. A tal proposito Stefania chiederà di poter partecipare all'intervista perché ultimamente ha sviluppato un certo interesse per il giornalismo.

Agnese si confiderà con Armando raccontandogli tutta la vicenda che riguarda il marito e la sua relazione segreta, non senza un certo struggimento e rammarico. Anna Imbriani finalmente cederà all'invito di Salvatore Amato anche per accontentare Roberto, il quale sarebbe felice se i due si frequentassero.