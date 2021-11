Le avventure della soap opera turca Love is in the air sono sempre più ricche di colpi di scena. Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo italiano - su Canale 5 - il 18 novembre 2021, raccontano che Eda Yildiz (Hande Erçel) una volta scoperto l’orrendo inganno di Selin Atakan (Bige Önal) sulla sua gravidanza lo riferirà subito a Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Dopo aver smascherato l’addetta alle pubbliche relazioni, l’architetto e la giovane studentessa torneranno insieme con la convinzione che nessuno potrà riuscire a separarli.

Sfortunatamente la coppia si sbaglierà, poiché ci sarà un nuovo ostacolo: Serkan dopo i risultati di alcune analisi scoprirà di avere una grave malattia.

Trama Love is in the air, del 18 novembre: Eda ascolta una conversazione telefonica tra Selin e Deniz

Nella 135^ puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 18 novembre 2021, i telespettatori assisteranno al tanto atteso riavvicinamento tra Eda e Serkan ma non sarà affatto un momento romantico. In particolare la giovane studentessa non perderà tempo per correre in soccorso dell’architetto quando lo vedrà disteso a terra in aeroporto svenuto, pensando che lei fosse già partita per New York.

A questo punto Bolat verrà ricoverato in ospedale, e la giovane Yildiz rimarrà al suo fianco per attendere il risultato di diversi esami a cui sarà sottoposto: a occuparsi di Serkan principalmente ci penserà il medico Vahit.

Eda mentre sarà in attesa del responso medico, per puro caso sorprenderà Selin proprio mentre sta avendo una conversazione telefonica con Deniz (Sarp Can Köroğlu): in questo modo la giovane studentessa apprenderà tutta la verità sul presunto figlio che la sua rivale in amore aspetta.

Il figlio che aspetta Selin è di Deniz, Serkan scopre di avere un tumore al cervello

Successivamente Serkan e Eda - dopo aver lasciato l’ospedale - festeggeranno, avendo ormai appreso che in realtà Selin non è incinta dell’architetto ma di Deniz.

La paesaggista e Serkan faranno un gesto molto importante, visto che si faranno fare sull'anulare un tatuaggio di coppia, ossia l’incisione delle iniziali del proprio nome con il simbolo dell’infinito.

Bolat e Eda trascorreranno una serata felice, visto che dopo aver mangiato dei panini per strada faranno un ballo sotto la pioggia.

Purtroppo ancora una volta accadrà qualcosa di destabilizzante, poiché il giorno seguente Serkan, dopo essere stato convocato in ospedale dal suo medico, apprenderà di avere un tumore al cervello. Parecchio sconvolto, preferirà non condividere con nessuno la scoperta della sua malattia, neppure con la sua dolce metà.