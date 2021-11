Ci sarà una svolta, nelle trame dei prossimi episodi italiani della soap opera spagnola Una vita. Dagli spoiler si evince che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) si arrenderà dopo aver sentito il marito Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) soffrire senza poter fare nulla, quando Santiago Becerra (Aleix Melé) lo torturerà per far venire a galla la verità sull’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

La darklady non appena confesserà che c’è il suo coinvolgimento con il decesso della defunta brasiliana non potrà sfuggire alla giustizia, visto che verrà arrestata.

Una vita, spoiler: Santiago torna ad Acacias 38 per vendicare la morte di Marcia

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Genoveva sarà finalmente sincera. Tutto avrà inizio quando la darklady principale dello sceneggiato verrà sequestrata con Felipe, quando saranno in procinto di rifare il viaggio di nozze. Salmeron e il marito verranno rinchiusi in un luogo oscuro: la perfida donna rimarrà scioccata quando scoprirà che con l’accaduto c’è lo zampino di Santiago, tornato in paese mentre lei si approfittava dell’amnesia dell’avvocato per riaverlo al suo fianco.

Intanto Cesareo (César Vea) l’unico a conoscenza del ritorno del brasiliano nel quartiere iberico, consiglierà allo stesso di smetterla di rifugiarsi nell’appartamento dei Dominguez.

A questo punto Becerra inizierà a mettere in atto la sua vendetta ai danni di Genoveva, con l’obiettivo di avere giustizia per la morte di Marcia.

Felipe prende le distanze dalla moglie, Genoveva finisce in carcere

Felipe quando verrà rapito prometterà alla moglie che farà di tutto per tirarla fuori dalla tana: purtroppo l’avvocato non riuscirà nel suo intento, poiché verrà torturato senza alcuna pietà da Santiago dopo essere stato portato in un’altra stanza.

Quest'ultimo intanto sarà certo che Genoveva preoccupata per il consorte, ammetterà di essere l’assassina di Marcia. In un primo momento Salmeron cercherà di arrivare a una tregua con i suoi rapitori in cambio di denaro: dopo aver fallito ogni sforzo, la donna confesserà di essere colei che ha ucciso Sampaio.

Genoveva scoprirà anche l’identità degli altri uomini incappucciati, che si riveleranno essere il commissario Mendez (David García-Intriago) e la domestica Laura (Agnès Llobet).

Felipe dopo aver appreso che Marcia è morta per mano di sua moglie se ne andrà via prendendo le distanze, nonostante la stessa farà il possibile per giustificarsi. Salmeron non riuscirà a passarla liscia questa volta, infatti dopo aver confessato il suo crimine finirà dietro le sbarre del carcere. Genoveva farà qualcosa per tornare in libertà oppure si rassegnerà al suo destino?