L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 ritorna in onda questo lunedì 22 novembre in prime time su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dalle 21:35 circa è in programma una nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini, la quale si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena. Il conduttore, infatti, ha svelato in anteprima che a partire da questo lunedì pomeriggio, ci saranno i primi nuovi ingressi dei concorrenti che si metteranno in gioco in questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Nuovi ingressi in casa: anticipazioni Grande Fratello Vip 22 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 prevista per lunedì 22 novembre in prime time su Canale 5, rivelano che ci sarà l'entrata in casa dei primi nuovi concorrenti che entreranno a far parte del cast di vipponi di questa edizione.

Ad annunciarlo è stato proprio Signorini, il quale ha aggiunto che complessivamente saranno 10 i nuovi concorrenti che da questo lunedì in poi, varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà e si metteranno in gioco per riuscire ad arrivare fino alle battute finali di questa sesta edizione che terminerà soltanto il prossimo marzo 2022.

Ma chi saranno i primi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa del GF Vip durante la diretta di lunedì 22 novembre? Stando alle indiscrezioni che circolano in rete e sui social, questo lunedì sera dovrebbero arrivare in casa Patrizia Pellegrino e Maria Monsè.

Ecco chi dovrebbe entrare al GF Vip questo lunedì sera

Trattasi di due personalità forti, non estranee al mondo dei reality show.

La prima, infatti, in passato ha preso parte ad una delle storiche edizioni de L'Isola dei famosi condotte da Simona Ventura su Rai 2.

Monsè, invece, in passato ha già preso parte proprio al GF Vip e quindi per lei sarà un ritorno a tutti gli effetti, così come lo è stato con Carmen Russo.

In attesa di scoprire come se la caveranno i nuovi arrivati e come interagiranno con i protagonisti "storici" di questa sesta edizione, nel corso della nuova puntata di lunedì 22 novembre, ci sarà spazio anche per l'esito del nuovo televoto settimanale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nessun nuovo eliminato: anticipazioni GF Vip del 22 novembre

Tre i concorrenti che sono in nomination e sottoposti al giudizio del pubblico da casa. Trattasi di Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Carmen Russo.

Gli spettatori del GF Vip, in questi giorni, dovranno esprimere la loro preferenza per salvare il loro preferito e permettergli così di ottenere l'immunità in vista della prossima puntata.

Come da tradizione, infatti, la puntata del lunedì sera del reality show, non prevede nuovi eliminati dal gioco, a differenza di quello che accade di venerdì sera.