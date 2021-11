I colpi di scena nella soap opera turca Love is in the air non mancano mai. Nell'episodio che andrà in onda su Canale 5 il 19 novembre 2021, Serkan Bolat (Kerem Bürsin), ancora sconvolto per il terribile esito delle sue analisi, cercherà di reagire con il sorriso, iniziando a fare tutto ciò che non aveva mai fatto nella vita.

L'architetto sorprenderà Eda Yildiz (Hande Erçel) quando si presenterà sotto casa sua in sella ad una motocicletta appena acquistata.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 19 novembre: Aydan rifiuta le telefonate di Kemal, Engin non capisce Piril

Durante il 136° episodio di Love is in the air, Aydan (Neslihan Yeldan) non cambierà idea in merito al rapporto con il suo vecchio amore Kemal (Sinan Taymin Albayrak). Infatti continuerà a rifiutarsi di averlo nuovamente al suo fianco dopo le delusioni che ha dovuto subire in passato.

La signora Bolat, per far capire all'uomo che deve smetterla di farle la corte, non risponderà a nessuna delle sue telefonate. Ayfer (Evrim Doğan) e Seyfi (Alican Aytekin) saranno di tutt'altra opinione, visto che consiglieranno all'amica di concedere un'altra possibilità a Kemal.

Intanto, dalle anticipazioni si evince che Engin (Anıl İlter), mentre si troverà all'Art Life, sarà alquanto perplesso perché non riuscirà a comprendere l'atteggiamento della moglie Piril (Başak Gümülcinelioğlu).

Il migliore amico di Serkan non saprà in che modo comportarsi con la sua amata, la quale non gli ha detto chiaramente di voler essere accompagnata da lui alla visita di controllo dal ginecologo.

Serkan si reca da Eda in sella ad una moto, Erdem si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Serkan, dopo aver appreso di avere un tumore al cervello, stupirà Eda quando andrà a prenderla perché, invece di aspettarla in automobile come di consueto, sarà in sella ad una moto nuova fiammante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un gesto, questo, che lascerà tutti a bocca aperta.

L'architetto durante il tragitto dirà alla fidanzata di non avere alcuna intenzione di presentarsi in ufficio perché ha capito che adesso gli interessa dedicare il suo tempo a ciò che davvero conta nella vita.

Bolat potrà contare sul supporto di Erdem (Sarp Bozkurt) che, oltre ad essere il responsabile della collaborazione con il signor Kemal, è diventato il collaboratore principale di Serkan. Lo strambo impiegato coglierà l'occasione per farla pagare al ricco imprenditore per l'atteggiamento che ha avuto nei suoi confronti in passato.