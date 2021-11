Love is in the air, la soap opera di origini turche che va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nel daytime pomeridiano, continua a fare compagnia ai telespettatori italiani.

Nell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 26 novembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) sarà stanca di continuare a sopportare gli atteggiamenti dell’attrice Püren Toroslu (Pelin Uluksar) nei confronti del suo fidanzato Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 26 novembre: Eda e Serkan trascorrono del tempo da soli

Le anticipazioni su ciò che succederà nel corso della 142^ puntata dello sceneggiato arrivato in Italia nel periodo estivo e in programmazione su Canale 5 venerdì 26 novembre 2021 dalle ore 16:55 circa, raccontano che Eda e Serkan dopo aver cenato in un ristorante in compagnia di Aydan (Neslihan Yeldan), Kemal (Sinan Taymin Albayrak), Puren e l’intera compagnia del film di cui hanno accettato di far parte, avranno modo di trascorrere del tempo da soli nel loro camper giallo per esaudire un altro desiderio della paesaggista.

L’architetto e la giovane studentessa, sempre più felici, mentre si troveranno in riva al mare vivranno un momento romantico.

A questo punto Bolat e Eda faranno ritorno in città e, sin da subito dovranno, darsi da fare per prendere in mano le redini del loro impegno, per le prove del film iniziato a girare e che vede come protagonista anche la scomoda attrice Puren, ossia colei che ha puntato gli occhi sull' imprenditore, infastidendo non poco la giovane Yildiz.

Puren scatena la gelosia di Eda, Serkan si arrabbia a causa di Erdem

Successivamente Eda continuerà a non nascondere la propria evidente gelosia nei confronti dell’attrice Puren: la giovane studentessa non riuscirà proprio a sopportare il fatto che la donna stia facendo di tutto per riuscire a conquistare il suo fidanzato.

Per finire l'impiegato Erdem (Sarp Bozkurt) concederà alla troupe cinematografia il permesso per girare tra le mura dell’azienda Art Life, finendo per far arrabbiare il suo capo Serkan.

Puren sarà davvero un pericolo per la relazione tra l’architetto e Eda o darà fastidio soltanto in maniera momentanea? Serkan invece continuerà a nascondere il suo tumore al cervello?

La sconvolgente verità sulla sua malattia verrà a galla prima o poi? Come la prenderà la sua amata Eda, quando saprà che ha preferito non confidarsi nemmeno con lei sulla delicata questione? Tutti questi aspetti saranno chiariti solo nelle prossime settimane.