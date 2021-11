Marcello Messina, new entry di questa stagione di Uomini e donne, ha detto la sua sulla rottura tra Ida Platano e Diego Tavani. Il cavaliere torinese ha svelato di aver fatto il tifo per questa coppia e di essere rimasto basito dal dietrofront di Diego, dicendosi sicuro che il cavaliere romano sia stato preso in contropiede nel momento in cui Ida gli ha chiesto di uscire dal programma con lei.

U&D, Marcello Messina spiazzato dalla rottura tra Ida e Diego

Quanto accaduto tra Ida Platano e Diego Tavani nello studio di Uomini e donne, ha lasciato basiti i telespettatori di Canale 5 e non solo.

In molti l'hanno definita la scelta meno duratura della storia del programma, visto che a distanza di pochi minuti dalla cascata di petali, Diego si è tirato indietro e non ha più voluto uscire da U&D con la dama bresciana. A parlare della vicenda anche Marcello Messina, il cavaliere con il quale Ida ha avuto una breve frequentazione prima di conoscere Diego. Intervistato da Uomini e donne Magazine, Marcello si è detto spiazzato da quanto accaduto tra la sua ex e Diego. Non solo, il cavaliere torinese non ha risparmiato qualche critica a Tavani non capendo come mai abbia avuto un blocco di fronte alla scelta di uscire dal programma con lui.

Marcello sul dietrofront di Diego: 'È stato preso in contropiede'

Cercando di analizzare i motivi che hanno portato Diego ad avere questa, sorta di blocco, Marcello è convinto che il cavaliere sia stato preso in contropiede. Soffermandosi invece di Ida, Marcello ha ammesso che la dama in studio è sempre imprevedibile, motivo per il quale suppone appunto, che Diego sia stato colto di sorpresa nel momento in cui lei ha dichiarato di voler uscire dal programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sta di fatto che tutta, questa vicenda ha scatenato un mare di critiche soprattutto all'indirizzo di Tavani. Sui social, dopo la messa in onda della puntata c'è chi lo ha definito falso.

Marcello su Ida e Diego: 'Ho sempre fatto il tifo per loro'

Sempre sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, Marcello Messina ha voluto ribadire il grande affetto che nutre per Ida Platano, nonostante la loro conoscenza non sia finita bene.

Proprio per questo, si è detto dispiaciuto per quanto accaduto con Diego. "Ho sempre fatto il tifo per la loro storia", ha confidato il cavaliere torinese, che ha aggiunto di non aver provato nessuna invidia o gelosia nel momento in cui vi è stata la cascata di petali rossi. Ora resta da capire se la storia tra Tavani e la dama bresciana sua giunta definitivamente al capolinea oppure no. Dando uno sguardo alle anticipazioni riguardanti le registrazioni già effettuate, pare che i due si siano detti addio una volta per tutte. Anche per Marcello non sembrano esserci buone notizie, visto che interromperà la vo oscenza con la dama Jessica.