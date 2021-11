Prosegue la messa in onda della serie televisiva Love is in the air, che narra la storia d’amore tra Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Nella puntata in programmazione su Canale 5 il 15 novembre 2021, Selin Atakan (Bige Önal) quando la giovane studentessa esigerà sapere se la sua gravidanza è reale, perderà i sensi e sarà necessaria una visita da parte dai medici.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 15 novembre: Selin finisce in ospedale

Gli spoiler sullo sceneggiato di origini turche (nato con il titolo Sen Çal Kapimi) e riguardanti ciò che succederà nell’episodio che i fan italiani vedranno sul piccolo schermo lunedì 15 novembre 2021, dicono che per iniziare Selin a sua insaputa verrà pedinata da Melek (Elçin Afacan), Eda e Ceren (Melisa Döngel) decise a far luce sulla sua gravidanza.

L’addetta alle pubbliche relazioni non si accorgerà di essere seguita mentre si recherà in un ospedale: le tre amiche dopo aver fatto il possibile per trovare qualche prova, saranno convinte che la donna abbia detto una menzogna per costringere Eda a lasciare Serkan.

La studentessa, dopo essere precipitata nel vortice della disperazione, non perderà tempo per mettere alle strette la sua rivale in amore causandole un malore: dopo il ricovero in ospedale, la paesaggista avrà la conferma che Selin è davvero incinta poiché il dottore tramite l’ecografia svelerà che è tutto apposto.

Eda conoscendo Bolat e sapendo che non rinuncerebbe mai a lei, dopo aver scelto di prendere le distanze, sarà decisa a fargli sapere che la sua ex aspetta un figlio da lui affinché si assuma le sue responsabilità di padre.

A fermare la giovane Yildiz sarà proprio Selin, chiedendole di non parlare del suo stato interessante all’architetto: la richiesta di quest’ultima finirà per far insospettire ulteriormente Ceren e Melek, convinte che si tratti dell’ennesima mossa strategica per riavere Serkan al suo fianco.

Engin si accorge che Serkan ha occhi solo per la giovane Yildiz, Aydan dimostra di amare Kemal

Intanto Engin (Anıl İlter) non perderà l’occasione per far notare a Serkan che ciò che prova nei confronti della giovane studentessa Yildiz, non passa di certo inosservato nemmeno ai suoi occhi. Leyla (İlkyaz Arslan) e Erdem (Sarp Bozkurt) invece dimostreranno di avere delle serie intenzioni, per quanto riguarda la loro relazione.

Per terminare Aydan (Neslihan Yeldan) anche se continuerà a essere fredda con Kemal (Sinan Taymin Albayrak) in cuor suo ricambierà i sentimenti.