In Beautiful arriverà per Steffy il momento di tornare a casa dopo il periodo passato nella clinica di riabilitazione. Le anticipazioni su ciò che andrà in onda dal 15 al 20 novembre, svelano che accanto alla giovane Forrester ci sarà Finn e questo scatenerà la gelosia di Liam che arriverà a fare una vera e propria scenata. Carter intanto, sarà sempre più coinvolto da Zoe.

Steffy torna a casa e riabbraccia la piccola Kelly

La nuova settimana di programmazione porterà buone notizie per Steffy. La ragazza avrà finito il suo percorso di riabilitazione e potrà uscire dalla clinica.

Finn le chiederà di raccontare online la sua esperienza negativa con gli antidolorifici, in modo da aiutare anche altre persone cadute nella stessa dipendenza. Steffy accetterà di farlo e ringrazierà Finn per averla aiutata a guarire. Giungerà finalmente il momento in cui tornerà a casa e potrà riabbracciare la piccola Kelly. Subito dopo, Liam farà una scenata di gelosia a Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Liam geloso di Finn, vuole tenerlo lontano da Steffy

Nel frattempo, in Beautiful, Thomas rimarrà male quando scoprirà che Hope avrà scelto Zende come stilista per rilanciare la Hope for the future. Carter invece, inviterà Zoe nel suo loft e le proporrà di andare a vivere insieme,ma la ragazza prenderà tempo, visto che sentirà di essere attratta, anche da Zende.

A casa di Steffy invece, Liam, rimasto da solo con Finn, gli dirà in faccia tutto ciò che pensa di lui. Steffy, tornata nella stanza, si accorgerà che tra i due uomini ci sarà tensione e chiederà spiegazioni a Liam. Spencer cercherà di convincere l'ex moglie a stare lontana da Finn.

Finn e Steffy nuova coppia di Beautiful?

Hope intanto, sarà perplessa dopo aver visto la reazione di Liam nel momento in cui è venuto a conoscenza della relazione tra Finn e Steffy.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane Logan ne parlerà con Thomas. Sembra che Liam voglia impedire che la sua ex si rifaccia una vita con un altro uomo. La lascerà finalmente libera o continuerà ad intromettersi nella sta vita? Dando uno sguardo alle trame successive si viene a sapere che sarà Hope ad affrontare il marito chiedendogli spiegazioni sulla sua immotivata gelosia.

Anche se titubante, Liam deciderà quindi di farsi da parte, lasciando libera, Steffy di costruirsi un futuro con Finn. Per la giovane Forrester, dopo l'incubo della tossicodipendenza, arriveranno finalmente tempi felici, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Per non perdere nessuna delle avvincenti story line pensate dagli sceneggiatori di Beautiful, si ricorda che la soap Tv va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato, nel consueto orario delle 13:40.