Le vicende dello sceneggiato spagnolo Una vita appassionano i telespettatori italiani. Le anticipazioni delle puntate che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset dal 15 al 19 novembre 2021 svelano che Genoveva Salmeron, in combutta con Laura Alonso, cercherà di far ingerire del veleno a Javier Velasco, in quanto vuole ucciderlo.

Camino Pasamar invece, dopo aver perso il marito Ildefonso Cortes, farà i salti di gioia per il ritorno inaspettato ad Acacias 38 di Maite Zaldua.

Una vita, spoiler al 19 novembre: Velasco non cade nella trappola di Genoveva

Negli episodi in programma su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 2021 Genoveva, non appena Felipe verrà dimesso dall’ospedale, deciderà di portarlo in una stazione termale. Nel contempo Laura dirà a Salmeron di temere ancora per la vita della sorella malata Lorenza, per le minacce ricevute da Velasco. Quest’ultimo invece, dopo aver parlato con Genoveva, sarà convinto che Alvarez Hermoso sia in procinto di morire. In seguito Javier metterà piede a casa di Salmeron per cenare con lei, rischiando di essere avvelenato: per fortuna l’avvocato non cadrà nella trappola attuata dalla dark lady e la domestica Laura, visto che chiederà a Genoveva di bere dal suo bicchiere prima di lui.

Quest’ultima, dopo essere stata aggredita da Velasco, riuscirà a conquistarsi la fiducia del marito Felipe, visto che si scambieranno un bacio appassionato.

Liberto non accetterà che il suo amico Alvarez Hermoso si faccia controllare da Salmeron a causa della sua amnesia. Ramon intanto vorrà trovare una soluzione per fare in modo che Felipe smetta di considerarlo l’assassino della sua defunta moglie Celia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per fortuna i due faranno pace. A proposito di Ramon, sarà convinto che suo figlio Antonito sia diventato presuntuoso da quando è stato eletto deputato del parlamento spagnolo. Successivamente Felipe troverà un fazzoletto con le iniziali del nome di Marcia.

Susana, intanto, verrà a conoscenza che suo marito Armando è costretto a lasciare Acacias 38 per svolgere una missione diplomatica segreta.

José Miguel scopre che Puerta è un falso medico, Camino e Maite si ricongiungono

Intanto Bellita, pur essendosi rivolta al dottor Puerta, non riuscirà più a cantare in quanto rimarrà senza voce.

Casilda, Alodia e le altre domestiche, invece, daranno i loro risparmi a Jacinto per consentirgli di acquistare un biglietto del treno per Marcelina, desiderosa di andare a trovare lo zio Fulgencio per dargli l'ultimo saluto.

Nel frattempo Alodia metterà in guardia il suo padrone José Miguel, dicendogli di aver visto Puerta in compagnia di un losco individuo. Dominguez apprenderà che Puerta in realtà è un truffatore, in quanto il tonico che ha somministrato a sua moglie Bellita non è un medicinale. Alodia, quando apprenderà che il falso medico si è preso gioco anche di Jacinto, darà dei consigli a Dominguez per riuscire a rintracciare l’uomo.

In occasione del suo compleanno, Camino con la complicità di Anabel favorirà un incontro tra sua madre Felicia e Marcos: quest’ultimo approfitterà per fare una proposta della signora Pasamar. All’improvviso alla porta di Camino busserà la sua amata Maite: quest’ultima prometterà alla vedova di Ildefonso che rimarrà per sempre al suo fianco. Dopo essersi ricongiunta con colei che ama, la giovane Pasamar inizierà a organizzare la loro fuga a Parigi.