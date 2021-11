Arrivano le nuove anticipazioni americane di 'Beautiful', soap meglio conosciuta in patria col nome 'The Bold and the Beautiful'. Le nuove trame si riferiscono agli episodi che stanno andando in onda in questi giorni negli Stati Uniti sull'emittente televisiva CBS. In Italia queste puntate saranno trasmesse nel corso del 2022.

Le nuove vicende saranno principalmente incentrate sul ritorno di Deacon, sulla decisione di Hope di frequentare il padre contro il volere della sua famiglia, sull'alleanza fra Sharpe e Sheila e sull'iniziativa di Ridge di far controllare Deacon.

Deacon esce di prigione

Le anticipazioni americane di 'Beautiful' ci segnalano che Deacon uscirà di prigione a causa di un sovraffollamento delle carceri: farà ritorno a Los Angeles dopo diversi anni di assenza. Il ritorno inaspettato dell'uomo metterà in enorme difficoltà Hope che sarà costretta a rivelare a Brooke e Liam di non aver mai interrotto i contatti con suo padre. La giovane, infatti, comunicava con il genitore attraverso delle lettere che inviava regolarmente alla prigione in cui stava scontando la sua pena. La rivelazione della giovane scatenerà il malcontento della Logan che cercherà inutilmente di convincere la figlia a non rivedere il padre.

Hope si scontra con Brooke

Le cose si complicheranno notevolmente quando Deacon si alleerà con Sheila, rientrata nella vita dei Forrester per rivendicare il suo ruolo di madre biologica di John Finnegan.

La Carter, infatti, approfitterà della sua parentela con il medico per pretendere di incontrare il piccolo Hayes, il bambino che John ha avuto da Steffy. L'insistenza di Sheila spingerà la Forrester a chiedere ad Hope di allontanare Deacon dalla vita dei loro figli. Nonostante ciò, la Logan non cambierà idea neanche quando sarà sua madre a chiederle di riflettere sulla sua decisione nel corso di un acceso confronto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà proprio in quell'occasione che Hope darà un ultimatum alla madre: se non la lascerà libera di frequentare il padre, sarà costretta ad allontanarla definitivamente dalla sua vita. Brooke rimarrà esterrefatta dalle condizioni della figlia decidendo alla fine di lasciarla libera di fare le sue scelte.

Ridge litiga con Deacon

Un giorno, Deacon andrà a trovare la figlia a casa, scatenando la furiosa reazione di Ridge. Il Forrester, infatti, sorprenderà Sharpe nel salotto della sua casa e gli chiederà di andare via. Per evitare altri problemi, Brooke cercherà di difendere Deacon agli occhi del marito, chiedendogli di avere più comprensione nei confronto di una persona che si è scusata più volte con loro. Alla fine sarà proprio Deacon ad andare via di casa volontariamente per non creare altri problemi e dissidi nella vita della figlia. Non avendo gradito il comportamento di Ridge nei confronti del padre, Hope avrà un duro faccia a faccia con lo stilista: Brooke andrà in crisi. Allarmato dalla risolutezza della Logan, Ridge contatterà Justin Barber per tenere sotto controllo Deacon e Sheila. In questo modo, l'ex amico di Bill Spencer finirà per lavorare per il suo acerrimo rivale, Ridge.