La serie tv Love is in the air continua a ottenere un grande successo dopo aver fatto il suo debutto su Canale 5 nei mesi estivi. A partire dalla puntata che andrà in onda sul piccolo schermo il 30 novembre 2021 cominceranno le vicende del secondo capitolo, che vedranno Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel) in due direzioni diverse.

L’architetto, dopo avere appreso di avere una malattia molto grave, riuscirà a guarire.

Spoiler Love is in the air, episodio del 30 novembre: Eda vive a Sile, Serkan guarisce

Nel 144° episodio che segnerà l’inizio della seconda stagione della soap opera e che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 30 novembre al solito orario, dopo cinque anni i telespettatori assisteranno alla svolta di Eda.

Quest’ultima non vivrà più a Istanbul, visto che si troverà a Sile con la figlia Kiraz (Maya Başol): la giovane Yildiz oltre a essere diventata mamma dimostrerà di ave realizzato il suo sogno di affermarsi come architetto paesaggista, visto che lavorerà per un hotel.

Nella stessa struttura ci saranno due persone molto importanti per la protagonista dello sceneggiato, cioè sua zia Ayfer (Evrim Doğan) e la sua fidata amica Melo (Elçin Afacan), attive nel bar gestito dal loro amico Burak.

Intanto Serkan, è riuscito a vincere la sua battaglia contro il tumore al cervello.

Piril fa i conti con un imprevisto, Serkan e Eda si incontrano per caso

Nel contempo Piril (Başak Gümülcinelioğlu) collaborerà con il ricco imprenditore, gestendo personalmente un progetto di ristrutturazione di un hotel di Sile, invece Engin (Anıl İlter) avrà il compito di occuparsi della casa del figlio di Can.

In seguito Bolat si recherà a Sile per non mancare a una riunione con il direttore dell’albergo sostituendo Piril, che farà i conti con un imprevisto. Serkan dopo aver raggiunto il luogo si imbatterà in una bambina chiamata Kiraz mentre raccoglierà le more da sola: il ricco imprenditore non perderà tempo per correre il soccorso della piccola, con l’obiettivo di riportarla dalla madre.

Quando la bambina sosterrà che la sua abitazione è vuota, Serkan la porterà con lui all’hotel.

Al termine della riunione Serkan incontrerà Eda in maniera del tutto casuale e in un primo momento crederà di aver avuto un’allucinazione: visibilmente in imbarazzo per la situazione, la giovane Yildiz e Bolat dopo essersi abbracciati si scambieranno qualche battuta. Infine quest’ultimo inviterà Eda a prendere un caffè con lui.