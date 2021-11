Chiude i battenti la soap opera Love is in the air in onda su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti la programmazione della serie con protagonisti Eda e Serkan, rivelano che la seconda stagione non coprirà tutta la durata della stagione televisiva 2022, dato che ci sono solo poche puntate previste nel palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset durante le prossime settimane.

Stop per la soap Love is in the air: chiude i battenti su Canale 5 dopo la seconda stagione

Nel dettaglio, la soap Love is in the air dopo il discreto successo di ascolti ottenuto in patria, è stata cancellata al termine della seconda stagione.

La stessa sorte, quindi, toccherà anche per il pubblico italiano che in questi mesi ha seguito con grande interesse le vicende della coppia composta da Eda e Serkan e che si appresta così a salutare per sempre la coppia.

La seconda stagione della soap partirà su Canale 5 da dicembre e terrà compagnia al pubblico italiano fino ai primi mesi del 2022.

Ecco quando c'è il finale della soap turca con Eda e Serkan

Complessivamente, infatti, le puntate turche della seconda serie sono 11 della durata di circa due ore e mezza ciascuna, le quali però saranno riadattate per la programmazione quotidiana di Canale 5, così da poter occupare la fascia oraria che va dalle 16:55 alle 17:35 circa, ossia prima di Pomeriggio 5.

Insomma per assistere al finale di sempre della soap non manca tantissimo: il finale, infatti, potrebbe andare in onda tra febbraio e marzo 2022.

Intanto, già da questa settimana, Mediaset ha optato per un cambio programmazione legato alla soap turca con Eda e Serkan.

Da settembre ad oggi, infatti, le puntate di Love is in the air sono andate in onda anche di sabato pomeriggio, prima dell'appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Mediaset cambia programmazione per Love is in the air

Dopo gli ascolti in netto calo delle ultime settimane, con una media che si è fermata al 12% circa di share, i vertici del Biscione hanno scelto di sospendere l'appuntamento del sabato con la soap turca.

Gli episodi, quindi, andranno in onda soltanto dal lunedì al venerdì, prima del talk show condotto da Barbara d'Urso, mentre di sabato pomeriggio è stato ripristinato l'appuntamento con la soap iberica, Una Vita.

E, dal punto di vista auditel, la mossa Mediaset sembra essere vincente, dato che questo sabato la serie con Genoveva e Felipe ha appassionato quasi due milioni di spettatori con uno share che ha quasi toccato il 15%.

Insomma una scelta che ha dato i suoi frutti, anche se i fan di Eda e Serkan possono stare tranquilli, dato che potranno comunque vedere la seconda stagione della soap, fino all'ultima puntata, prima della chiusura definitiva.