Alex Belli viene censurato dal Grande Fratello Vip. Un nuovo "curioso" episodio si è verificato nel corso delle ultime ore all'interno della casa più spiata d'Italia e ha avuto come protagonista proprio l'attore, al centro del gossip per il "triangolo" che di fatto si è formato con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran.

Nelle scorse ore, Alex stava parlando con Jessica di dinamiche e stava menzionando gli autori del reality show Mediaset, quando a un certo punto è stato chiamato immediatamente in confessione e quindi costretto a stoppare il discorso.

Alex Belli tira in mezzo gli autori del GF Vip e scatta la censura

Nel dettaglio, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Jessica stavano parlando di "pregiudizi" quando a un certo punto l'attore ha tirato in ballo anche uno degli autori del programma stesso di Canale 5.

Immediata la reazione degli autori che, "dall'alto" della loro posizione, lo hanno subito richiamato e costretto ad andare in confessionale.

"Quanti pregiudizi avrei dovuto avere si di voi? Vuoi sapere la verità? Quando uno degli autori mi è venuto a dire: Alex abbiamo pensato...", è arrivato a dire l'attore protagonista di questa sesta edizione del reality show Mediaset, prima che venisse interrotto e censurato dagli autori stessi.

A quel punto, infatti, hanno chiesto ad Alex di raggiungere subito il confessionale per un motivo urgente.

La regia silenzia i microfoni di Alex e Jessica al GF Vip

"C'è un problema di microfono urgente", ha sentenziato la voce di uno degli autori, che ha richiamato immediatamente Alex Belli in confessionale.

A quel punto, quindi, Alex ha dovuto fermarsi ma, all'uscita dal confessionale, Jessica ormai curiosa ha chiesto all'attore di proseguire il suo discorso, riprendendo proprio da quella frase in cui tiravano in ballo anche gli autori del Grande Fratello Vip 6.

Immediata la reazione della regia che, a quel punto, ha censurato al scena e ha tolto l'audio, impedendo così agli spettatori che stavano seguendo la diretta del reality show in streaming oppure in tv di ascoltare la confessione di Alex Belli sugli autori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nuovo bacio tra Alex e Soleil al Grande Fratello Vip 6

Non è la prima volta che una "censura" del genere si verifica in questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, dato che già in passato i microfoni di alcuni concorrenti sono stati "magicamente" silenziati nel momento in cui c'erano delle confessioni importanti.

In attesa di scoprire se ci saranno nuovi risvolti su questa situazione, Alex Belli nelle scorse ore si è reso protagonista anche di un altro intenso bacio che si è scambiato con Soleil Sorge, in occasione della messa in scena della Turandot.