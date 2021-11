Nuove anticipazioni su Love is in the air, lo sceneggiato turco campione di ascolti della rete Mediaset. Le trame della seconda stagione in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5 informano che Aydan Bolat apparirà vicina a scoprire il segreto di Eda Yildiz (Hande Ercel). In particolare, la donna inizierà a sospettare che Kiraz sia la figlia di Serkan (Kerem Bursin).

Anticipazioni Love is in the air, seconda stagione: Eda e Serkan hanno interrotto la loro relazione

Le anticipazioni di Love is in the air sui nuovi episodi previsti prossimamente su Canale 5 si soffermano sulla vera identità di Kiraz.

Tutto inizierà quando i telespettatori scopriranno che Eda e Serkan hanno interrotto la loro relazione nel corso della prima puntata della seconda stagione. L'architetto, infatti, preferirà concentrarsi sul lavoro dopo aver sconfitto il cancro al cervello invece che sposarsi e mettere su famiglia con la fioraia.

Attraverso alcuni flashback, emergerà che la Yildiz non ha voluto informare Bolat della sua gravidanza. Nonostante questo, la ragazza si era laureata in architettura in Italia.

Ma ecco il destino deciderà di far incontrare i nostri protagonisti quando si troveranno a collaborare alla ristrutturazione di un noto albergo dell'avvenente Denise.

Melo finge che Kiraz sia sua figlia: nuove puntate di Love is in the air

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Eda temerà che Serkan possa scoprire che Kiraz è sua figlia. Proprio per questo, Melo deciderà di proteggere l'amica, facendo credere all'architetto di essersi sposata con Burak e di aver dato alla luce una bambina.

Proprio quest'ultima reggerà il gioco, in quanto sicura che suo papà sia un astronauta in giro per il mondo. Ma le menzogne dimostreranno di avere le ore contate.

Aydan inizia a nutrire dei dubbi sull'identità della bambina

Aydan, nel frattempo, inizierà a nutrire dei dubbi sull'identità di Kiraz quando si presenterà all'albergo per impedire al fidanzato Kemal (Sinan Albayrak) di raccontare a Serkan che hanno una relazione da ben cinque anni in gran segreto.

Sarà in questa occasione che l'ex moglie di Alptekin rimarrà sconvolta quando la bambina le confesserà di avere una reazione allergica alle fragole, la stessa di suo figlio, capace di mandarlo in choc anafilattico nel giro di pochi minuti.

La signora Bolat, a questo punto, farà di tutto pur di arrivare alla verità, avvalendosi della complicità del fidato maggiordomo Seyfi (Alican Aytekin). Tuttavia, un altro protagonista molto vicino a Serkan giungerà molto prima alla vera parentela di Kiraz, dando inizio ad una nuova story-line tutta da scoprire.